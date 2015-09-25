В Boeing начнут вырабатывать электричество из шума

Американское патентное бюро выдало патент концерну Boeing на систему, которая позволяет переводить шум в электроэнергию, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на MigNews
.
Как указано в патенте, система состоит из нескольких элементов. Вдоль взлетно-посадочной полосы должны быть установлены акустические сборники на равном расстоянии друг от друга, улавливающие звуковые колебания двигателя самолета. Далее шум будет переходить в конвертирующую камеру. Затем она по принципу насоса должна колебать перепонку, которая при движении вниз будет толкать воздух в турбину. Турбина через редуктор будет раскручивать генератор. Полученное электричество планируется накапливать в аккумуляторах.
В патенте говорится, какое количество электроэнергии будет вырабатываться таким образом. Сообщается лишь, что ее количество прямо пропорционально уровню шума.