В Boeing начнут вырабатывать электричество из шума

Технологии
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Американское патентное бюро выдало патент концерну Boeing на систему, которая позволяет переводить шум в электроэнергию, передает Kazpravda.kz со ссылкой на MigNews.

Как указано в патенте, система состоит из нескольких элементов. Вдоль взлетно-посадочной полосы должны быть установлены акустические сборники на равном расстоянии друг от друга, улавливающие звуковые колебания двигателя самолета. Далее шум будет переходить в конвертирующую камеру. Затем она по принципу насоса должна колебать перепонку, которая при движении вниз будет толкать воздух в турбину. Турбина через редуктор будет раскручивать генератор. Полученное электричество планируется накапливать в аккумуляторах.

В патенте говорится, какое количество электроэнергии будет вырабатываться таким образом. Сообщается лишь, что ее количество прямо пропорционально уровню шума.

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