​В боевой форме

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Юрий МАКАРОВ
фото sportkinef.ru

Это показали уже первые матчи в двух предварительных подгруппах. Единственная зарубежная команда в этом розыгрыше – «Айша-Биби» из Жамбыла – в первом матче проиграла 14-кратному чемпиону России «КИНЕФ-Сургутнефтегазу» (Кириши) – 10:19, но затем одержала две нелегкие победы – над командами «Спартак-Волгоград» – 11:8 и «КИНЕФ-2» (Кириши) – 10:8.

Вчера наши спортсменки в четвертьфинале встречались с соперницами из «СКИФ ЦСП «Крылатское» (Москва). В других матчах этой стадии состязаний мерились силами «КИНЕФ-2» – «Динамо-Уралочка» (Златоуст), «Спартак-Волгоград» – «Югра» (Ханты-Мансийск), «КИНЕФ-Сургутнефте­газ» – «Диана» (Санкт-Петербург). Обладатели почетного трофея и призеры соревнований станут известны 22 мая.

Накануне Roland Garros

Организаторы знаменитого парижского теннисного турнира Roland Garros 2016 продолжают тщательный отбор участников соревнований. К имеющимся претендентам на награды из числа прошедших в основную сетку по мировому рейтингу судейской коллегии надо добавить еще 16 игроков, доказавших свою силу уже во французской столице. На вчерашний день успешно прошедших квалификацию было 6 человек.

Увы, не пробился в основные соревнования наш Андрей Голубев, в финале квалификации уступивший молдаванину Раду Алботу – 0:6, 6:7. Вчера в решающем матче за выход в основной раунд казахстанец Александр Недовесов встречался с аргентинцем Карлосом Берлогом.

А вот Ярославе Шведовой, занимающей в женском парном рейтинге 4-е место, отборочные испытания не грозят. Вместе с Тимеа Бабош из Венгрии она допущена к розыгрышу призов и огромных призовых без всяких оговорок. В ближайшее время будут опубликованы сетки соревнований, и мы узнаем соперников наших теннисистов в первом раунде открытого чемпионата Франции.

Начинается отбор

Буквально через несколько дней после решения провести товарищеский футбольный матч между национальными командами Китая и Казахстана (7 июня, Далянь) тренерский штаб сборной РК сообщил о намерении организовать в первых числах следующего месяца УТС с приглашением на них кандидатов в нашу дружину.

Исполняющий обязанности главного коуча Талгат Байсуфинов рассчитывает просмотреть на учебно-тренировочных сборах вратарей С. Покатилова («Ростов»), В. Плотникова («Кайрат») и Д. Лория («Иртыш»), защитников Д. Шомко, Ю. Логвиненко, А. Бейсебекова (все – «Астана»), В. Дмитриенко («Тобол»), Е. Куантаева («Кайрат»), Г. Суюмбаева («Ордабасы»), С. Малого и Е. Ахметова (оба – «Иртыш»), полузащитников С. Смакова («Актобе»), У. Конысбаева («Атырау»), Б. Исламхана и И. Куата (оба – «Кайрат»), М. Байжанова («Шахтер»), А. Нургалиева и М. Толебека (оба – «Ордабасы»), С. Мужикова и А. Тагыбергена (оба – «Астана»), нападающих Т. Нусербаева («Астана»), Р. Муртазаева («Иртыш») и С. Хижниченко («Тобол»).

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