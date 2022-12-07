В больницы Риддера доставили электрообогреватели и пообещали такие же выделить школам и детсадам

Риддер продолжают преследовать коммунальные беды. Не успели в городе заявить об отремонтированных котлах на ТЭЦ, как радиаторы отопления в домах вновь стали чуть теплыми. На сей раз теплоснабжению помешала шуга, или ледяное крошево, на участке водозабора на Лениногорской ГЭС.

– Такая проблема возникает дважды в год – в начале зимы и во время ледохода на реке Громотухе, – рассказал старожил Риддера Азамат Сулейменов. – Лед забивает водозабор. Чаще всего прекращается водоснабжение, но сегодня шуга помешала подпитке теплостанции.

Как правило, в такие моменты на участок водозабора «бросают» рабочих с баграми или пожарных с брандспойтами. Сейчас специалисты предложили техническое решение в виде двух мощных глубинных насосов.

Как пояснили в акимате Риддера, их должны установить на глубине, где река не замерзает. Тем самым будет обеспечена бесперебойная подача воды в систему. Надежная подпитка необходима, чтобы ввести в нормальный режим два отремонтированных котла высокого давления.

На сегодня температуру в теп­лосетях Риддера подняли до 60 градусов. С учетом неослабевающих сибирских морозов этого хватает только на то, чтобы не разморозить дома, как в Экибастузе.

Город «на тоненького» проходит грань, отделяющую техногенную ЧС от техногенной катастрофы. Замерзнуть не дают, но и согреться сложно. На днях аким области Даниал Ахметов признался: теплосети здесь в таком состоянии, что при увеличении давления могут последовать аварии и порывы.

Владельцы ТЭЦ Риддера совершенно не подготовили предприятие к отопительному сезону. Поэтому для городских больниц было решено закупить восемь мощных электрообогревателей.

– Это позволит, не повышая давления в существующей теп­ловой сети, поднять температуру в больничных зданиях минимум до плюс 25, – отметил глава региона.

Кроме того, акиму Риддера Дмитрию Горьковому поручено проверить, насколько тепло в школах и детских садах. В случае необходимости туда тоже привезут электроустановки.