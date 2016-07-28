В большинстве регионов Казахстана сохранится дождливая погода
Жания Уранкаева
Согласно прогнозу синоптиков, сегодня, 28 июля, на большей территории Казахстана сохранится дождливая погода, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
"С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана сохраняются дожди с грозами и порывистым ветром, лишь на западе, северо-западе погода без осадков", – говорится в сообщении пресс-службы.
В Акмолинской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской, Алматинской, Павлодарской, Южно-Казахстанской, днем в Костанайской областях местами ожидается усиление ветра, 15–23 м/с, возможен град. В Карагандинской области также сильный ветер, град, ночью и утром – туман. В Мангистауской области ночью и утром ожидается туман. В Алматинской области местами сохраняется сильная жара.
В некоторых районах Восточно-Казахстанской области ночью и днем – дождь, гроза, возможен град, повышенный восточный, юго-восточный с переходом на юго-западный ветер, 9–14, местами 15–20 м/с. Температура ночью +14...+19, днем +27...+32, местами +23 градуса.
Кроме того, в Жамбылской, Южно-Казахстанской, Кызылординской, Карагандинской областях местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. На реках юга и востока Казахстана ожидаются колебания водности. На реках Алматинской области в связи с прогнозом сильных дождей ожидается формирование паводков.
В Астане сегодня облачно, временами дождь, гроза, днем возможен град, ночная температура воздуха +12...+14, днем +19...+21 градус, повышенный северо-восточный ветер, 9–14 м/с, завтра, 29 июля, также облачно, временами дождь, гроза, днем возможен град, ночная температура воздуха +10...+12, днем +18...+20 градусов, сохранится повышенный северо-восточный ветер, 9–14 м/с.