В большом формате Любовь ДОБРОТА, Шымкент

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За прошедший год Шымкент заметно изменился. Его украсили новые учреждения культуры, выделяющиеся своим архитектурным исполнением, современные школы и детские сады, административные здания и торговые центры. Десятки улиц «оделись» в новый асфальт. Горожане и гости оценили комфортное передвижение по отремонтированным тротуарам, облюбовали для отдыха вновь построенные многочисленные скверы, оценили разнообразие цветочных клумб.

Город заметно расширил свои границы, его территория выросла почти втрое, и именно этим событием – присое­динением сразу 39 населенных пунктов – запомнится шымкентцам 2014 год. Изменилось и административное деление: на карте города появился четвертый, Каратау­ский, район. Теперь в Шымкенте, по официальным данным, проживает 855 тыс. человек.

В семью шымкентцев влилось порядка ста тысяч жителей пригородных аулов. Статус горожан обещает им скорейшее решение застарелых проблем, связанных с коммунальным обеспечением и наличием инженерной инфраструктуры. Большие перемены произойдут и в связи с реализацией проектов в рамках НЭП «Нұрлы жол».

К примеру, жители поселка Акжар, раньше относившегося к Толебийскому району, надеются уже в ближайшее время получить качественную питьевую воду. 7 лет назад для решения проблемы водоснабжения аула выделялись деньги, которые освоили в полном объеме. Но воды нет до сих пор – скважина оказалась пустой. На газификацию рассчитывают жители массива Бозарык. А в Таскене мечтают забыть о подготовке детьми уроков при свечах.

Директор школы № 104 Хулкар Жамалова, жительница села Сайрам, воспользовалась трибуной отчетной встречи и обратила внимание акима Шымкента Дархана Сатыбалды на состояние дорог населенного пункта, также ставшего в прошлом году частью областного центра. Древний Сайрам посещает очень много туристов и паломников, едущих поклониться расположенным здесь святыням. Местные жители испытывают перед гостями чувство неловкости за разбитые дороги, отсутствие тротуаров.

На отчетной встрече аким постарался максимально емко и доступно рассказать шымкент­цам о работе за первый год, на протяжении которого город жил в новом формате. В том числе он обстоятельно остановился на решении вопросов жизнеобеспечения новоиспеченных горожан.

Местные власти успели за это время провести инспекцию в присоединенных аулах, составив пятилетние социальные карты развития для каждого из них. В них прописано, где, когда и какие проекты будут реализованы, чтобы обеспечить людям бесперебойное газо-, электро- и водоснабжение, наладить вывоз бытового мусора и нормальное транспортное сообщение.

Отдельной строкой в этих документах прописано строительство дорог и тротуаров. Только в Енбекшинском районе сейчас осуществляется разработка проектно-сметной документации на проведение среднего ремонта 30 автомобильных дорог в населенных пунктах Сайрам, Каратобе, Жулдыз, Жалын, Казаркакпа и Бадаме-2. В ремонте нуждаются 200 улиц Абайского района.

На нынешний год запланировано привести в порядок 61 улицу, в следующем – еще 42. И далеко не все они расположены в новых жилых массивах. Проблем, требующих решения, предостаточно и у городских «старожилов». Власти уверяют, что постепенно дойдут до всех. Надо только набраться терпения и подождать.

Окраины города нуждаются не только в благоустройстве, но и строительстве новых школ и детских садов. В школе № 59 населенного пункта Акжайыкар, к примеру, дети учатся в три смены. Между тем число школьников с каждым годом растет, и без новой типовой школы уже никак не обойтись.

Буквально накануне отчетной встречи акима Шымкента с населением решен вопрос отмены занятий в три смены в микрорайоне «Курсай». Там завершено строительство и сдана в эксплуатацию новая школа на 900 мест. Начато строительство современных школ в поселках Актас-2 и Кокбулак. Появятся в ближайшие годы новые учебные заведения и в других жилых массивах, ведь по программе «Нұрлы жол» на их строительство предусмотрено 73 млрд. тенге.

Темпы проведения благоустройства и решение социальных проблем областного центра во многом зависят от налоговых поступлений в бюджет, основным источником которых является работа промышленных предприятий. Открытие новых заводов и фабрик, создание дополнительных рабочих мест находится под постоянным контролем руководства. Очевидно, что только при наличии в городе работы можно говорить о Шымкенте как о населенном пункте с миллионным населением, третьим в Казахстане по своему социально-политическому значению. Именно такую задачу поставил Глава государства на ближайшую перспективу.

В этом плане, отметил Дархан Сатыбалды, прошедший год для Шымкента был успешным. Удалось заметно продвинуться по пути создания двух больших кластеров – фармацевтического и хлопково-текстильного. В годы первой пятилетки индустриализации реализовано 62 проекта на общую сумму 67,1 млрд. тенге. На открывшихся современных предприятиях создано 5 329 новых рабочих мест. Только в прошлом году работу получили 2 078 человек.

В городе наблюдается высокая активность по вложению инвестиций в развитие промышленного сектора. Уже принято решение о создании еще двух индустриальных зон общей площадью 165,2 га. Одна из них будет в микрорайоне «Жулдыз», а вторая – в «Тассае». Сейчас идет подготовка технико-экономического обоснования для подведения инженерно-коммуникационной инфраструктуры. Построенные здесь заводы и фаб­рики дадут работу тысячам новых горожан и приблизят превращение Шымкента в мегаполис на юге страны.