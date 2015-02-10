В борьбе с грозным недугом Марина ПАРХОМЕНКО

Фото © Игорь Бургандинов

Такое грозное заболевание, как рак, легче предупредить, чем лечить, потому во время декадника специалисты старались охватить информационно-разъяснительными мероприятиями, обследованием, консультациями как можно большее число людей. По предварительным данным, со 2 февраля около 120 тыс. человек прошли медицинский осмотр, более 40 тыс. получили консультации, 11,2 тыс. сотрудников организаций первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) посетили семинары, посвященные вопросам повышения онконастороженности.



Все эти мероприятия очень важны, потому что сегодня в стране на учете в онкологических организациях стоят 150 436 больных (для сравнения: в 2013-м их было 146 404).



– Рост заболеваемости очевиден, ведь чем выше средний возраст населения, тем больше онкобольных, и это характерно для всех стран, в том числе развитых, – отметил директор Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии, главный онколог Министерства здравоохранения и социального развития Куаныш Нургазиев. – По данным Всемирной организации здравоохранения, к 2020 году будет зарегистрировано 20,6 миллиона новых случаев онкозаболеваний.



Но специалисты не сидят сложа руки, а активно занимаются профилактикой, ранним выявлением. К примеру, в нашей республике, как и во многих развитых странах, проходит вакцинация девочек в целях профилактики папиллома-вируса, провоцирующего рак шейки матки.



Работает 6 скрининговых программ. Ранняя диагностика, говорят онкологи, позволяет более эффективно бороться со злокачественными опухолями, а значит, продлевать жизни. В результате раннего выявления показатель смертности от злокачественных новообразований имеет тенденцию к снижению, и в 2014 году он составил 94 на 100 тыс. населения (в 2013 году – 99,49). Не менее важна экономическая составляющая: допустим, лечение рака молочной железы первой стадии обходится в 120 тыс. тенге, четвертой – в 27 млн. тенге. Кстати, по онкопомощи населению, как отметил Куаныш Нургазиев, можно судить о социальной направленности политики государства: если в 2010 году на борьбу со злокачественными новообразованиями выделялось 9,5 млрд. тенге, то сегодня бюджет составляет 32,5 млрд. Укрепляется материально-техническая база онкологических организаций. 10 онкодиспансеров получили современные компьютерные томографы, УЗИ-аппараты, цифровые маммографы. В 2014 году для Актобе, Семея, Астаны и Алматы закуплены суперсовременные линейные ускорители, необходимые в радиологии.



Очень многое делается для повышения кадрового потенциала. В 2014 году более 850 казахстанских врачей прошли обучение по вопросам профилактики, ранней диагностики и лечения онкозаболеваний. Проведено 13 выездных семинаров для специалистов первичной медико-санитарной помощи (ПМСП), в том числе врачей общей практики, участковых терапевтов, педиатров, по вопросам повышения онконастороженности и ранней диагностики. Всего обучились 478 человек. За рубежом обучены 74 специалиста по вопросам онкологии, в том числе по детской онкологии и гематологии, клинической морфологии и онкоцитологии, высокотехнологичной лучевой терапии, ядерной медицине, радиохирургии и брахитерапии. Казахстанцы осваивали новые технологии в России, Латвии, Беларуси, Германии, Франции, Турции, Чехии, Индии и Монголии. К слову, монгольские доктора прекрасно оперируют, что признано в мире, рак печени, "возглавляющий" список онкозаболеваний в этой стране. Также на базе Казахского НИИ онкологии и радиологии обучены 183 специалиста по актуальным вопросам онкологии с привлечением 18 ведущих зарубежных коллег.



Кроме всего прочего, в стране развивают паллиативную и реабилитационную помощь. В регионах организуют небольшие, на 10–30 коек, отделения для паллиативной помощи тяжелобольным, считая, что каждый человек имеет право на достойный уход из жизни.



По словам директора Национального центра проблем формирования здорового образа жизни Жамили Баттаковой, 40% онкозаболеваний можно предотвратить, ведя здоровый образ жизни. И хотя на изменение поведения человека требуются годы, нужно неустанно работать над профилактикой тех же вредных привычек. К примеру, доказано, что табакокурение в 10 раз повышает риск возникновения рака легких и сокращает жизнь на десяток-полтора десятка лет. Полезную информацию о ведении правильного образа жизни казахстанцы могут получить в 4 582 школах здоровья, работающих в организациях ПМСП, в центрах мужского здоровья, открывшихся в регионах страны.