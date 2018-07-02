​В борьбу вступают НПО

Инара Канкенова

Министерство общественного развития РК объявило о проведении конкурса на соискание премий для неправительственных организаций. Награда будет присуждаться за вклад, внесенный в решение социальных задач по 15 направлениям.

Как сообщили в ведомстве, к учас­тию допускаются НПО, зарегистрированные на территории респуб­лики и внесшие сведения в Базу данных неправительственных организаций. При этом одна и та же структура не может выдвигаться на соискание премии более чем по одной номинации. Не допускается также повторное выдвижение на соискание премии в течение 3 лет после ее получения.

«Для участия в конкурсе необходимо подать заявление, анкету, характеристику о деятельности соискателя премии, рекомендации представителей общественности (НПО) и (или) государственных органов, справку о наличии банковского счета, копии учредительных документов и свидетельство (справку) о государственной регистрации (перерегистрации) неправительственной организации», – сообщают сотрудники МОР РК. Документы будут приниматься до 1 сентября 2018 года.

Напомним, что 13 июня текущего года Глава государства подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности некоммерческих организаций». Документ значительно расширил возможности выдвижения НПО на соискание премии. Если раньше, к примеру, существовало ограничение по участию в конкурсе в течение 3 лет после номинирования, даже если структура не стала победителем, то теперь такие НПО получили возможность подавать заявки и в последующие годы.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте министерства, а также по телефонам: +7 (7172) 74-05-11, 74-09-97.

