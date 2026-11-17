В поселке Ботакара Бухаржырауского района, что в 60 км от Караганды, соз­дают современный экопарк. Он раскинется у подножья сопки Жыланды, которая считается местной достопримечательностью, и займет территорию в полтора гектара. Новое общественное пространство будут украшать в основном деревья хвойных пород. Его обустраивают в рамках общенациональной экологической акции «Таза Қазақстан».

Фото акимата Бухаржырауского района

Первыми свой новый дом здесь обрели 80 молодых сибирских и голубых елей, а также пирамидальных тополей. А недавно здесь посадили еще 135 деревьев, в числе которых скальный можжевельник, горные и обыкновенные сосны. Эти растения специально доставили из питомников в Акколе, Риддере, Семее, Катон-Карагае и Кыргызстане. Чтобы они прижились, озеленители заранее подготовили почву: привезли рыхлый, хорошо дренированный грунт и внес­ли удобрения.

В посадке деревьев участвовали госслужащие, представители местных трудовых коллективов и молодежь. Они украсили пространство, соорудив альпийские горки из камней, которые были доставлены из Каркаралинского района. После завершения работы территорию засеяли озимой луговой травой.

Надо отметить, что инициа­тива строительства экопарка в поселке Ботакара принадлежит местному предпринимателю Сырыму Агубаеву, которые занимается компенсационными посадками деревьев в Карагандинском регионе. Он родился и вырос в Ботакаре. Поэтому сейчас, когда его дело активно развивается, бизнесмен захотел внести свой вклад в озеленение родного поселка. Он заказал проект строительства экопарка и решил воплотить его в жизнь.

– Мы предложили местным властям создать в поселке мини-экопарк, и аким района нас поддержал, – рассказал бизнесмен-активист. – Мы хотим подать пример другим предпринимателям и простым местным жителям. Пусть они подключаются к озеленению, ведь это то богатство, которое останется нашим детям и внукам.

Добавим, что на территории экопарка планируется разбить прогулочные аллеи, установить скамейки и фонари. Деревья будут поливать водой из специально пробуренных для этого скважин. А главным украшением зеленого пространства должен стать каскад. По задумке проектировщика, по нему весной будут стекать талые воды с сопки Жыланды.

Ботакаринский экопарк будут строить поэтапно в течение трех лет. Предприниматель Сырым Агубаев надеется, что его детище станет новой достопримечательностью райцентра.