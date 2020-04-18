В ботаническом саду Нур-Султана поселились лебеди

На пруду столичного Ботанического сада поселились три пары лебедей. Эксперты говорят, что жить они тут не останутся, но пока можно полюбоваться ими издали, сообщает Vechastana.kz.
"Сейчас сезон миграции, так что это явление временное. Они не будут селиться там и выводить потомство, потому что для этого нужны густые тростниковые заросли, — пояснил научный сотрудник Республиканского общественного объединения "Казахстанская ассоциация сохранения биоразнообразия" Руслан Уразалиев.
По его словам, они заводят потомство вдалеке от человеческого жилья, к концу апреля могут устраивать кладки.
"Да и три пары лебедей на таком маленьком водоеме не смогут сосуществовать. В это время самцы становятся агрессивными и защищают свою территорию, издавая шипящие звуки. В застойных водоемах, как правило, появляется растительность, а эти дикие птицы питаются водными растениями и находящимися в них мелкими животными, а на суше — травой и злаками. Это место относительно безопасное, вода там хорошо прогревается. Их там сейчас никто не беспокоит. Кстати, это лебедь-шипун. Плавая, он изгибает шею в форме буквы S, поэтому легко отличается по силуэту и имеет характерный нарост у основания клюва. Лебедь-шипун образует пожизненные моногамные пары. Сезон гнездования у них обычно в марте", - рассказал научный сотрудник.
Как он отметил, охота на них запрещена еще с 60-х годов.
"Это потрясающее зрелище, — говорит директор Астанинского ботанического сада Сауле Мухтубаева. — Примечательно, что первая пара прилетела накануне Дня влюбленных. А 15 апреля к ним присоединились еще две пары. Они плавают изолированно, соблюдают свою территорию. Конечно, это их временная остановка, так как для длительного их пребывания здесь нет условий. Хочется надеяться, что они теперь ежегодно будут прилетать сюда".
Сотрудники Ботанического сада сочли остановку лебедей в саду добрым знаком.
Сейчас, несмотря на карантин, они работают, так как оранжерейные растения нуждаются в уходе, и готовятся к фестивалю тюльпанов.