​В бой идут одни «старики»

Областная федерация бокса и управление физической культуры и спорта СКО организовали его для мастеров кожаной перчатки в возрасте от 35 лет и выше. То есть для тех, кому по спортивным меркам крепко «за», кто не вышел в мастера спорта республиканского и международного классов, в последние три года не входил в состав нацио­нальной сборной, но в душе, как обычно и бывает, сохранил и задор, и стремление проявить себя. А таковых, как отметил руководитель облуправления физкультуры и спорта Руслан Есеналин, оказалось предостаточно – география длившихся три месяца предварительных поединков распространялась на всю территорию СНГ.

С учетом возраста атлетов правила для них были несколько упрощены – на бои отводилось по два двухминутных раунда. В результате в финальную десятку вошли спортсмены из Петропавловска, Костаная, Астаны, Алматы, Тараза и Бишкека, выс­тупавшие в легкой, средней, полутяжелой, тяжелой и абсолютной весовых категориях. Помост организаторы установили на центральной площади под открытым небом, благодаря чему зрелищем смогли насладиться несколько тысяч североказах­станцев. Их ожидания полностью оправдались, поединки вобрали в себя все присущие спорту обстоятельства – от случайностей до закономерностей. Так, самым быстрым оказался бой между выступавшими в весовой категории до 90 кг петропавловцем Андреем Степура и алматинцем Кареном Пашикяном, последнего вывела из строя полученная уже в первом раунде травма.

Зато в абсолютном весе спор за звание «Короля ринга» североказахстанские боксеры Адиль Нуржаупов и Андрей Бейсембаев вели на равных до заключительного удара гонга. Так что победа, которую, кстати, Нуржаупов посвятил дочкам, досталась Адилю ценой напряжения всех сил. Приняв почетный пояс победителя, он признался, что даже в молодости редко встречался со столь сильным и упорным соперником.

Победителей и призеров соревнований наградили почетными грамотами, медалями соответствующих степеней, кубками, а также денежными призами – на них областная федерация бокса выделила 1 млн 200 тыс. тенге. Успех турнира дал Руслану Есеналину основание заявить, что теперь «Король ринга» будет проводиться ежегодно.