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​В бой идут одни «старики»
Дамир Сатаев

С 26 по 29 ноября в Праге пройдет чемпионат мира по смешанным боевым единоборствам ММА. Честь Казахстана на этом престижном соревновании будут защищать 7 сильнейших бойцов смешанного стиля, не раз доказавших свою состоятельность на крупнейших мировых площадках.

Федерацией ММА Казахстана на первенство планеты заявлен представитель Актобе, чемпион Казахстана и призер чемпионата мира прошлого года Сергей Морозов, который выступит в сверхлегкой весовой категории – 61,2 кг. В весе 65,8 кг сражаться выйдет Жумагельды Жалгасулы из Атырау – чемпион мира по панкратиону, неоднократный чемпион страны по панкратиону и боевому самбо (участвовал в профессиональных боях на M-1 Challenge).

В весовой категории до 70,3 кг за титул чемпиона мира поборется Рашид Дагаев из Караганды – обладатель Кубка мира 2013 года, серебряный призер чемпионата мира 2014-го. В категории 77,1 кг выступит Шавкат Рахмонов – чемпион Казахстана, чемпион мира 2013-го, серебряный призер мира прошлого года, чемпион Азии 2014-го.

В категории 84 кг заявлен Даурен Ермеков из Актобе, в тяжелом весе – новичок сборной из Шымкента Саидхан Махмудов, а в сверхтяжелом – карагандинец Мохмад Сулиманов.

– Нынешний состав сборной практически остался неизменным, – рассказал главный тренер сборной Казахстана по ММА Баян Жангалов. – В прошлом году мы упустили первое место, но ребята полны решимости взять реванш.

Говоря о возможных соперниках, главный тренер казахстанской сборной отметил, что наших спортсменов в финале, скорее всего, будут ожидать представители России. Кстати, выступление в ЧМ для большинства бойцов из РК станет своеобразным «выпускным экзаменом» перед уходом в профессионалы. Шавкат Рахмонов и Сергей Морозов уже подписали контракт с одним из крупнейших мировых промоушнов – M-1 Global, завершают любительскую карьеру Рашид Дагаев, Даурен Ермеков и Мохмад Сулиманов. Тем не менее, по словам главного тренера, в качестве казахстанская сборная в следующем году не потеряет.

– Замена растет, есть достойные ребята, которые наступают на пятки нашим, можно сказать, ветеранам, поэтому не переживаем, – заметил Баян Жангалов. – Когда-то с нами никто не считался, при этом специалисты говорили о том, что в Казахстане слабый уровень бойцов ММА. Но после яркого выступления в чемпионате мира 2013 года о казахстанцах начали говорить с уважением. Надеемся достойно выступить и нынче. 

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