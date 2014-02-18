В бой пойдет «скамейка запасных»

Тренеры обеих дружин заранее назвали своих участников, и если у хозяев драться выйдут сильнейшие боксеры, члены национальной сборной Кубы, то команда из столицы Казахстана выставляет экспериментальный состав. И это понятно: сейчас мастера кожаной перчатки с Острова свободы – сильнейшие не только в нашей группе, но и, пожалуй, среди всех участников четвертого сезона WSB. Кубинцы победят, кого хочешь, а нам до лучших времен нужно сберечь лидеров. Остальным же «арланам» не помешает просто поучиться.

Итак, Темиртас Жусупов (49 кг) будет соперничать с Йосбани Вейтиа, Багдат Алимбеков (56 кг) – с Маркосом Форесталем, Руслан Мадиев (64 кг) – с Ясниером Толедо Лопесом, Ерик Альжанов (75 кг) – с Луисом Рамоном, Арбек Абдуганиев (91 кг) – с Ерисланди Савоном.

Юрий МАКАРОВ