В Бразилии гостей накормили блюдами казахской национальной кухни

Фото с сайта: mfa.kz
На Национальном стадионе имени М. Гарринчи в Бразилиа состоялась 11-я ежегодная благотворительная ярмарка, в которой приняли участие свыше 100 дипломатических представительств, аккредитованных в Бразилии, в том числе Посольство Республики Казахстан, передает Kazpravda.kz
со со ссылкой на официальный сайт Министерства иностранных дел РК.
Сообщается, что ярмарку посетили около 80 тысяч жителей и гостей столицы Бразилии.
"Большой интерес у посетителей ярмарки вызвал павильон Казахстана, его посетили губернатор Р. Роллемберг с супругой и другие высокопоставленные гости. Губернатор выразил слова благодарности за участие посольства Казахстана в ярмарке и высоко оценил казахстанскую экспозицию",– говорится в сообщении.
Гости отведали казахские национальные блюда, которые были представлены в нашем павильоне.
Все средства, вырученные на данной ярмарке, будут направлены на оказание помощи детям в детских домах, создание благоприятных условий для их развития.
Для гостей была организована большая и малая лотереи, в которых разыгрывались призы, сертификаты на посещение лучших ресторанов, спа-салонов, фитнес-клубов, подарки от посольств, авиабилеты и путевки. У каждого посольства был свой стенд, на котором размещались национальные сувениры, рождественские подарки, различная выпечка, сладости, национальные блюда.
Кроме того, в рамках ярмарки состоялись футбольный турнир, концерты и большая фотовыставка посольств.