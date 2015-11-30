В Бразилии гостей накормили блюдами казахской национальной кухни

Общество
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Меруерт Нургазинова
Фото с сайта: mfa.kz
На Национальном стадионе имени М. Гарринчи в Бразилиа состоялась 11-я ежегодная благотворительная ярмарка, в которой приняли участие свыше 100 дипломатических представительств, аккредитованных в Бразилии, в том числе Посольство Республики Казахстан, передает Kazpravda.kz со со ссылкой на официальный сайт Министерства иностранных дел РК. 

Сообщается, что ярмарку посетили около 80 тысяч жителей и гостей столицы Бразилии.

"Большой интерес у посетителей ярмарки вызвал павильон Казахстана, его посетили губернатор Р. Роллемберг с супругой и другие высокопоставленные гости. Губернатор выразил слова благодарности за участие посольства Казахстана в ярмарке и высоко оценил казахстанскую экспозицию",– говорится в сообщении.

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Гости отведали казахские национальные блюда, которые были представлены в нашем павильоне.

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Все средства, вырученные на данной ярмарке, будут направлены на оказание помощи детям в детских домах, создание благоприятных условий для их развития.

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Для гостей была организована большая и малая лотереи, в которых разыгрывались призы, сертификаты на посещение лучших ресторанов, спа-салонов, фитнес-клубов, подарки от посольств, авиабилеты и путевки. У каждого посольства был свой стенд, на котором размещались национальные сувениры, рождественские подарки, различная выпечка, сладости, национальные блюда.

Кроме того, в рамках ярмарки состоялись футбольный турнир, концерты и большая фотовыставка посольств.

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