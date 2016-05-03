В Бразилии на трое суток заблокировали приложение WhatsApp

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В Бразилии заблокирована возможность пользоваться мессенджером WhatsApp, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на ntv.ru
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Суд постановил начать трехдневную блокировку мессенджера на территории страны. Провайдеров, передающих пользователям пакеты данных с серверов WhatsApp, ждут крупные штрафы.
Уведомление о решении суда выслано пяти крупнейшим операторам сотовой связи Бразилии. В случае нарушения запрета провайдеров и операторов будут штрафовать на 500 тысяч реалов, что составляет около $143 тысяч.
Полиция Бразилии два дня назад задержала вице-президента латиноамериканского подразделения Facebook Диего Дзодана. От задержанного требуют содействия в раскрытии переписки в WhatsApp подозреваемых по одному из громких уголовных дел.
Как известно, в декабре 2015 года суд временно блокировал WhatsApp по всей стране, тогда срок был ограничен 48 часами.