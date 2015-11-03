В Бразилии полуторагодовалый малыш до смерти закусал ядовитую змею

Фото с сайта lopotun.ru
В бразильском городе Мостардас (штат Риу-Гранди-ду-Сул) полуторагодовалый мальчик Лоренцо встретил на заднем дворе дома ядовитую
змею, но не пострадал от нее, а наоборот, закусал рептилию до смерти, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на "Интерфакс"
.
Как отмечается, по неизвестной причине гадюка не укусила ребенка. Каким образом малышу удалось загрызть змею, укус которой довольно опасен для человека, пока неизвестно.
В эфире радиостанции Gaucha мать Лоренцо рассказала, что вышла во двор и увидела, что ее ребенок держит в зубах еще извивающуюся змею. Ей даже пришлось позвать мужа, чтобы тот уговорил сына выпустить рептилию изо рта.
Сразу после случившегося малыша доставили в больницу, опасаясь того, что его организм был отравлен. Но медики признаков отравления не нашли, Лоренцо прекрасно себя чувствует.