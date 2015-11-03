В Бразилии полуторагодовалый малыш до смерти закусал ядовитую змею

В мире
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Меруерт Нургазинова
Фото с сайта lopotun.ru
В бразильском городе Мостардас (штат Риу-Гранди-ду-Сул) полуторагодовалый мальчик Лоренцо встретил на заднем дворе дома ядовитую змею, но не пострадал от нее, а наоборот, закусал рептилию до смерти, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на "Интерфакс"

Как отмечается, по неизвестной причине гадюка не укусила ребенка. Каким образом малышу удалось загрызть змею, укус которой довольно опасен для человека, пока неизвестно.

В эфире радиостанции Gaucha мать Лоренцо рассказала, что вышла во двор и увидела, что ее ребенок держит в зубах еще извивающуюся змею. Ей даже пришлось позвать мужа, чтобы тот уговорил сына выпустить рептилию изо рта.

Сразу после случившегося малыша доставили в больницу, опасаясь того, что его организм был отравлен. Но медики признаков отравления не нашли, Лоренцо прекрасно себя чувствует.

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