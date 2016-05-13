И. о. президента Бразилии Мишел Темер в четверг сформировал новое правительство. Церемония вступления в должность назначенных им министров состоялась в официальной резиденции главы государства – Дворце Планалту в столице южноамериканской республики, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.
Одним из первых шагов Темера в роли и. о. президента стало сокращение числа министерств, отмечает агентство.
Если отстраненная от должности главы государства Дилма Руссефф располагала 32 ведомствами, члены нового Кабмина получили только 24 портфеля. Это произошло преимущественно за счет слияния министерств. В частности, ведомства по вопросам портов и гражданской авиации вошли в состав Минтранса, а министерства, которые занимаются вопросами сельского развития и социальными проблемами, были объединены.
Темер заявил, что предстоящие в августе Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро станут прекрасной возможностью продемонстрировать страну миллионам людей со всего мира.
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"В августе Бразилия окажется в центре внимания всего мира в связи с проведением Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Миллионы людей будут наблюдать за этими соревнованиями. Журналисты из множества стран приедут, чтобы сделать репортажи об Олимпиаде. И мы должны понимать, что они будут освещать не только спортивные события, но и ситуацию в сфере политики и экономики. После завершения Игр у нас еще долго не будет такой возможности привлечь внимание людей со всего мира", – сказал Темер.
"За период, не превышающий 180 дней, сенаторы должны изучить обвинения, которые были выдвинуты против Руссефф инициаторами процесса импичмента. Если в итоге члены верхней палаты не согласятся с этими аргументами, она вернется к исполнению своих обязанностей. В противном случае Темер останется на посту главы государства до выборов 2018 года. Для окончательного отстранения Руссефф от должности необходимо, чтобы эту инициативу поддержали по меньшей мере две трети сенаторов", – говорится в сообщении.