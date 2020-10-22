Коронавирус
В Бразилии умер участник испытаний вакцины от коронавируса
Доброволец, участвовавший в тестировании вакцины от коронавируса, разработанной компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, умер в Бразилии. Об этом сообщило национальное агентство по надзору за здоровьем Anvisa, передает Iz.ru.

В ведомстве отметили, что причина смерти не раскрывается "из соображений этики и конфиденциальности", а также не приводятся данные о том, получил ли доброволец плацебо или сам препарат. В свою очередь, бразильская газета Globo сообщила о смерти 28-летнего волонтера в результате осложнений COVID-19.

Отмечалось, что Международный комитет по оценке безопасности вакцины в понедельник, 19 октября, уведомил бразильское Национальное агентство по санитарному надзору о произошедшем и предложил продолжить исследование, пишет "Газета.ру".

По информации агентства Bloomberg, умерший молодой человек получал плацебо.

Всего в Бразилии 8 тыс. человек участвуют в международной программе исследований данного препарата, из которых половина получила дозу оксфордской вакцины, а вторая половина — плацебо.

Третья фаза испытаний вакцины, которую разрабатывает британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca совместно с учеными из Оксфордского университета, началась в США в конце августа, однако в сентябре компания приостановила испытания препарата по всему миру. Причиной стала необъяснимая болезнь у одного из волонтеров Великобритании.

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