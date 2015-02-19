В Британии сообщили о перехвате российских бомбардировщиков Ту-95МС
Марат Манаспаев
Британские истребители были подняты по тревоге на перехват двух российских бомбардировщиков, приблизившихся к воздушным границам Великобритании. Об этом сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру.
Как заявил министр обороны страны Майкл Фаллон, 18 февраля два российских стратегических бомбардировщика Ту-95МС приблизились к границам воздушного пространства Великобритании в районе побережья полуострова Корнуолл. На перехват самолетов были подняты истребители британских ВВС. Министр подчеркнул, что российские бомбардировщики не нарушали британских границ.
Это второй отмеченный случай появления российской стратегической авиации у южных пределов Британских островов. 29 января сообщалось, что к югу от британского Борнмута были замечены два самолета Ту-95МС. Британские военные эксперты отмечали, что это крайне необычное поведение российской дальней авиации, которую привыкли видеть скорее в северном и северо-восточном секторе воздушных границ. Британцы связали это появление с попыткой "проверить реакцию ВВС страны на угрозу с юга".
С осени 2014 года западные военные регулярно отмечают возросшую активность полетов российской авиации над нейтральными водами, в том числе в непосредственной близости от границ стран НАТО. В этот же период министр обороны России Сергей Шойгу, утверждая план боевой подготовки Дальней авиации, заявил, что "в сложившейся обстановке" Россия вынуждена обеспечивать военное присутствие в западной части Атлантического и восточной части Тихого океанов, в акваториях Карибского бассейна и Мексиканского залива. "Кроме этого, мы должны вести воздушную разведку деятельности вооруженных сил иностранных государств и морских коммуникаций с применением самолетов дальней авиации", – сказал Шойгу.
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