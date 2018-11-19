В британских супермаркетах начали продавать кузнечиков

В Великобритании сеть супермаркетов Sainsbury's на этой неделе начинает торговать необычными закусками. В 250 магазинов по всей стране поступают жареные кузнечики, сообщает Life.ru со ссылкой на The Guardian.
Хрустящие кузнечики предназначены для употребления в пищу как закуска или добавка в такие блюда, как тако, лапша или салаты, поясняется в информации.
"Закуску из насекомых больше не следует рассматривать как шутку или блюдо для проверки своей смелости. Потребители все больше стремятся исследовать этот новый устойчивый источник белка. Рады стать первым британским супермаркетом, предлагающим съедобных насекомых по всей стране", - сказала руководитель брендов Sainsbury's Рейчел Эйр.
Изготовитель съедобных кузнечиков сообщает, что они являются более здоровым источником белка, чем мясо или тофу, а насекомых употребляет в пищу два миллиарда человек по всему миру.
Порция кузнечиков будет стоить полтора фунта стерлингов.
