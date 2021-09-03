​В бронзе и мраморе

760
Галина Вологодская, Восточно-Казахстанская область

Скульптурная композиция пос­вящена 30-летию Независимос­ти Казахстана и будет открыта 16 декабря. Для нее выбрали знаковое место на пересечении двух проспектов – Қазыбек-би и Ильяса Есенберлина – в динамично развивающемся новом районе города.

– Высота – 12,6 метра, – рассказал автор проекта скульп­тор Сарсен Сиитов. – Основание в виде шестигранника из мрамора. Ниж­няя часть представляет собой барельеф, на котором отражены главные вехи истории развития Казахстана. В центральной части – скульптуры трех верховных биев Толе-би, Казыбек-би и Айтеке-би. Они символизируют единство, независимость и суверенитет казахского народа. По сторонам – фрагменты свода законов Казахского ханства «Жетi Жарғы». В верхней части – скульптуры ханов-основателей Керея и Жанибека.

Скульптуры будут выполнены в бронзе, отделка – из белого мрамора. В композиции сочетаются классический подход и современные технологии.

Перед началом работ представители этнокультурных объединений, общественники, писатели заложили в основание монумента капсулу с обращением Елбасы Нурсултана Назарбаева к будущим поколениям о непростом пути, который прошла страна, прежде чем стать суверенным государством.

