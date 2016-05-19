В Брюсселе обсудили вопросы безопасности в формате ЕС – Центральная Азия
Жания Уранкаева
В Брюсселе состоялось третье заседание диалога высокого уровня между Европейским союзом и странами Центральной Азии по вопросам политики и безопасности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.
Казахстан был представлен делегацией в составе представителей МИД, МВД и КНБ во главе с заместителем министра иностранных дел Романом Василенко. Европейскую делегацию возглавила заместитель генерального секретаря Европейской службы внешних действий Хельга Шмид. Продолжая практику предыдущего заседания, на диалог в качестве специального гостя были приглашены представители Афганистана.
"Мы убеждены, что развитие ситуации в Афганистане будет во многом зависеть от степени вовлеченности в процессы реконструкции страны заинтересованных внешних факторов, к числу которых относятся как Европейский союз, так и государства – соседи по региону. Мы с оптимизмом ожидаем итогов конференции по Афганистану, запланированной на осень текущего года. Надеемся, что Европейский союз и его государства-члены внесут весомый финансовый и практический вклад в дальнейшее развитие этой страны", – отметил Роман Василенко.
Участие во встрече представителей Афганистана позволило рассмотреть ситуацию в регионе в более широком контексте, а также обсудить совместные шаги стран Центральной Азии, ЕС и Афганистана по созданию условий для устойчивого развития этого государства.
Участники встречи обменялись мнениями по ряду ключевых вопросов, имеющих отношение к Европейскому союзу, Центральной Азии и Афганистану. Стороны рассмотрели ход реализации договоренностей, достигнутых на встрече ДВУ в Душанбе в марте 2015 года, а также такие вызовы в сфере безопасности, как радикализация и терроризм.
Также участники диалога уделили особое внимание вопросам развития транспортно-транзитных возможностей в регионе, в том числе гармоничной взаимодополняемости и перспективам сопряжения таких крупных проектов, как казахстанская программа инфраструктурного развития "Нұрлы жол", китайский проект "Экономический пояс Шелкового пути", международный автомобильный коридор "Западная Европа – Западный Китай" и другие.
Кроме того, на мероприятии обсудили вопросы углубления сотрудничества в области управления границами и борьбы с незаконным оборотом наркотиков в рамках обновленных региональных программ Европейского союза БОМКА и КАДАП, а также укрепления взаимодействия в рамках программы Европейского союза БОМНАФ по управлению границами в Афганистане.
Напомним, за время своего существования диалог по безопасности в формате ЕС – Центральная Азия стал эффективной платформой для обсуждения и решения вопросов политики и безопасности, представляющих взаимный интерес.