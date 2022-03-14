Свежий выпуск В будущее – через честные выборы 14 марта 2022 г. 2:19 Асель Мухамед-Амин В Акмолинской области с рабочей поездкой побывал председатель Центральной избирательной комиссии Нурлан Абдиров. Председатель ЦИК провел встречу с населением Кенесского сельского округа Аккольского района, а на следующий день – с общественностью региона в Кокшетау. Цель визита – выслушать и принять во внимание предложения местного населения по совершенствованию избирательной системы и выборного законодательства страны. В ходе встречи с общественностью региона – представителями политических партий, НПО, СМИ, лидерами общественного мнения, членами региональных комиссий – состоялась дискуссия по введению мажоритарной и смешанной избирательной системы на выборах в Мажилис и маслихаты. – Чтобы не только представители от партий и самовыдвиженцы могли претендовать на место акима или депутата, но и местное сообщество. Есть старый добрый казахский обычай – выбирать своего представителя от местного населения, которое не только его хорошо знает, доверяет, но в случае чего может и спросить с него, – выразил мнение житель областного центра Бейсенбай Мажитов. Обсуждались также внедрение электронного голосования, требования к кандидатам в акимы, в частности, обязательности наличия высшего образования и опыта работы на госслужбе, а также ряд других актуальных вопросов избирательного процесса. Участники выразили признательность за встречу руководству Центризбиркома, подчеркнув, что всецело поддерживают инициативы Президента страны по построению «Нового Казахстана». Также высказались за проведение прямых выборов акимов всех уровней, отметили важность ответственности избирателей, постоянного обучения наблюдателей, повышения открытости и прозрачности избирательного процесса. Кроме того, шла речь об увеличении квоты для женщин в партийных списках, обеспечении гарантий соблюдения избирательных прав граждан, в том числе с инвалидностью. – Да, действительно, необходимо повышать электоральную культуру не только наблюдателей, но и других участников избирательного процесса. Со своей стороны хочу подчеркнуть, что члены Центризбиркома всегда открыты для взаимодействия и готовы рассмотреть все предложения по совершенствованию электорального процесса, – отметил Нурлан Абдиров. В этот же день глава ЦИК посетил Кокшетауский университет им. Ш. Уалиханова, где провел встречу с активной молодежью региона. В ходе дискуссии студенты выдвинули ряд предложений по повышению заинтересованности молодежи в предстоящих электоральных процессах, предложив проводить дебаты с участием всех кандидатов на выборах сельских акимов, расширить процедуры рассмотрения ЦИКом жалоб и предложений. Председатель ЦИК поблагодарил молодежь за открытый, содержательный и заинтересованный диалог, а также призвал молодых людей быть активными участниками избирательного процесса, выступать не только в качестве избирателей, но и вовлекатьтся в волонтерскую деятельность, принимать участие в наблюдении за выборами. – Сегодня можно с уверенностью сказать, что будущее за молодежью. Именно вам предстоит строить новый Казахстан, и естественно, что через выборы будут решаться многие вопросы, от которых будет зависеть как судьба страны, так и лично каждого из вас, – это и выборы Президента, и выборы Парламента, и выборы депутатов маслихатов, и, конечно, выборы акимов. Молодежь должна вовлекаться в политический процесс и четко для себя уяснить, что их будущее должно быть проложено через открытые и честные выборы, которые проходят у нас в Казахстане, – подчеркнул Нурлан Абдиров.