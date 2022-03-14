В Акмолинской области с рабочей поездкой побывал председатель Центральной избирательной комиссии Нурлан Абдиров.

Председатель ЦИК провел встречу с населением Кенесского сельского округа Аккольского района, а на следующий день – с общественностью региона в Кокшетау. Цель визита – выслушать и принять во внимание предложения местного населения по совершенствованию избирательной системы и выборного законодательства страны.

В ходе встречи с обществен­ностью региона – представителями политических партий, НПО, СМИ, лидерами общественного мнения, членами региональных комиссий – состоя­лась дискуссия по введению мажоритарной и смешанной избирательной системы на выборах в Мажилис и маслихаты.

– Чтобы не только представители от партий и самовыдвиженцы могли претендовать на место акима или депутата, но и местное сообщество. Есть старый добрый казахский обычай – выбирать своего представителя от местного населения, которое не только его хорошо знает, доверяет, но в случае чего может и спросить с него, – выразил мнение житель областного центра Бейсенбай Мажитов.

Обсуждались также внедрение электронного голосования, требования к кандидатам в акимы, в частности, обязательности наличия высшего образования и опыта работы на госслужбе, а также ряд других актуальных вопросов избирательного процесса.

Участники выразили признательность за встречу руководству Центризбиркома, подчерк­нув, что всецело поддерживают инициативы Президента страны по построению «Нового Казахстана». Также высказались за проведение прямых выборов акимов всех уровней, отметили важность ответственности избирателей, постоянного обучения наблюдателей, повышения открытости и прозрачности избирательного процесса. Кроме того, шла речь об увеличении квоты для женщин в партийных списках, обеспечении гарантий соблюдения избирательных прав граждан, в том числе с инвалидностью.

– Да, действительно, необходимо повышать электоральную культуру не только наблюдателей, но и других участников избирательного процесса. Со своей стороны хочу подчеркнуть, что члены Центризбиркома всегда открыты для взаимодействия и готовы рассмотреть все предложения по совершенствованию электорального процесса, – отметил Нурлан Абдиров.

В этот же день глава ЦИК посетил Кокшетауский университет им. Ш. Уалиханова, где провел встречу с активной молодежью региона.

В ходе дискуссии студенты выдвинули ряд предложений по повышению заинтересованности молодежи в предстоящих электоральных процессах, предложив проводить дебаты с участием всех кандидатов на выборах сельских акимов, расширить процедуры рассмот­рения ЦИКом жалоб и предложений.

Председатель ЦИК поблагодарил молодежь за открытый, содержательный и заинтересованный диалог, а также призвал молодых людей быть активными участниками избирательного процесса, выступать не только в качестве избирателей, но и вовлекатьтся в волонтерскую деятельность, принимать участие в наблюдении за выборами.

– Сегодня можно с увереннос­тью сказать, что будущее за молодежью. Именно вам предстоит строить новый Казахстан, и естественно, что через выборы будут решаться многие вопросы, от которых будет зависеть как судьба страны, так и лично каждого из вас, – это и выборы Президента, и выборы Парламента, и выборы депутатов маслихатов, и, конечно, выборы акимов. Молодежь должна вовлекаться в политический процесс и четко для себя уяснить, что их будущее должно быть проложено через открытые и честные выборы, которые проходят у нас в Казахстане, – подчеркнул Нурлан Абдиров.