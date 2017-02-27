​В будущее с оптимизмом

Вопросы технологической модернизации, обмена опытом, подготовки новых кадров в контексте Третьей модернизации обсудила с кызылор­динцами прибывшая из столицы информационная группа во главе с вице-министром энергетики РК Магзумом Мырзагалиевым.

На встречах с представителями энергетической отрас­ли региона – с коллективами городской ТЭЦ и местных нефтяных и сервисных компаний на месторождении Акшабулак – рассматривались аспекты технологической модернизации производства, внедрения и распространения передового опыта среди отечественных предприятий и в целом государственной политики в этом приоритетном секторе экономики. Затрагивалась тема расширения городской теплоэнергоцентрали, этот вопрос, как выяснилось, нашел поддержку в Минэнерго. По словам Магзума Мырзага­лиева, сейчас при потреблении 135 МВт две трети электро­энергии регион вынужден закупать за пределами области. И разработанный в Приаралье совместно с ЕБРР соответствующий проект общей стоимостью около 17 млрд тенге Правительство готово профинансировать в равных долях с финансовым институтом.

Оптимистично прошла встреча вице-министра и со студентами в университете «Болашак». Молодежь активно интересовалась положе­ниями Послания в сфере развития образования, в том числе трехъязычного и дуального обучения. Зашел разговор о патриотизме, создании условий молодым специалис­там для получения вакансий и продвижения талантливых ребят по карьерной лестнице непосредственно в регионах. Воспользовались приездом информационной группы из Астаны и простые жители областного центра и поселка Тасбогет. На этих встречах Магзум Мырзагалиев отметил позитивные достижения региона в различных сферах и подробно ответил на все вопросы граждан.