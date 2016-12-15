Интервью В будущем именно РК будет лоббировать вопрос перехода к единой валюте в рамках ЕАЭС Жания Уранкаева

KAZPRAVDA.KZ: Никита Андреевич, Евразийский экономический союз как экономическое объединение существует менее двух лет, чего за этот срок странам, входящим в союз, удалось достичь?



– Путь ЕАЭС – совсем молодого экономического объединения – только начинается. На мой взгляд, перспективы очень хорошие, у нас есть самое главное – экономический фундамент. Наши цепочки взаимодействия сложились в период существования единого государства, они никуда не делись. Поэтому если мы хотим использовать возможности для развития наших экономик – мы нужны друг другу, нам необходимо сотрудничество. В этом плане, несомненно, страны участницы выигрывают, объединяя усилия и восстанавливая в прошлом утраченные хозяйственные связи. Поэтому у союза большое будущее, более того, есть перспективы расширения. Если говорить о конкретных достижениях, то в первую очередь был создан общий рынок труда, общий образовательный рынок, общая таможенно-транзитная зона. В будущем нужно развивать общий рынок капитала, в том числе создание единой пенсионной системы.



KAZPRAVDA.KZ: Говоря о будущем, какие страны, на Ваш взгляд, в ближайшее время могут присоединиться к Евразийскому объединению?



– В настоящий момент в ЕАЭС пять государств – Казахстан, Россия, Беларусь, Кыргызстан, Армения. В перспективе, думаю, возможно, присоединение Таджикистана, сейчас этот вопрос обсуждается на уровне правительственной комиссии. Также в будущем возможно либо заключение соглашений о свободной торговле, либо полноправное членство Узбекистана, Азербайджана. Это возможный сценарий, но не ближайшего будущего. Также я полагаю, что в течение десяти лет те или иные форматы соглашений ЕАЭС будут заключены большинством стран постсоветского пространства.



KAZPRAVDA.KZ: А если конкретнее, что, к примеру, даст вхождение Таджикистана в ЕАЭС Казахстану?



– С точки зрения Казахстана, это не такой большой бонус, так как экономика и рынок Таджикистана не такой большой, как рынок России. Поэтому это в меньшей степени скажется как на Казахстане, так и на России. С другой стороны, есть определенные моменты, связанные с тем, что общему рынку Таджикистан может дать некоторые товары, здесь развитие может быть по линии оборонной промышленности, мукомольной промышленности. Также для Казахстана это возможность торговать на новом рынке. ЕАЭС дает возможность торговать эффективнее и удобнее.



KAZPRAVDA.KZ: Разве невозможно торговать без объединения?



– Торговать каким-то образом, безусловно, можно, но хорошо торговать можно только вместе.



KAZPRAVDA.KZ: Если говорить о будущем, в ближайшие пять лет, какие перспективы ждут страны в рамках ЕАЭС?



– Уже сейчас мы достигли определенных результатов, благодаря тому, что до ЕАЭС у нас был Таможенный союз, который сумел поднять торговлю между странами на определенный уровень, сняв множество барьеров. Сейчас речь идет об устранении некоторых препятствий, которые возникают по мере развития. Прежде всего, это развитие транспортных маршрутов, ремонт и становление приграничных участков дороги. Также нужно устранить вопросы недоговоренности по поставкам сельхозпродукции из Казахстана в Россию, так как до сих пор остаются некоторые нерегламентированные зоны. Еще одна проблема – вопрос с алкоголем. Низкие акцизы Казахстана неприемлемы для России, которая борется с пьянством. Это комплексный ряд мер. Взаимодействие Казахстана и Армении, осложнено, в первую очередь, дальним расстоянием двух стран и отсутствием железнодорожного сообщения. В будущем в Казахстан из Армении могли бы завозиться строительные материалы, некоторые виды минерального сырья. С Кыргызстаном уже сейчас идет тесное сотрудничество в области легкой промышленности, сельскохозяйственной продукции.



KAZPRAVDA.KZ: А как быть с взаимными претензиями предпринимателей, которые недовольны выполнением некоторых норм соглашения и создаваемыми "препонами" для свободного товарооборота?



– Действительно, периодически возникают жалобы от бизнесменов с обеих сторон. Эти двусторонние противоречия необходимо отслеживать компетентным органам, вникать в них и искать компромиссы. Более того, сейчас в ЕАЭС идет процесс снятия нетарифных барьеров, то есть унификация стандартов производства по всем товарам. И думаю, по мере того как будет реализация данной работы, претензии будут сниматься. Это займет некоторое время, на текущий момент нужно вникать в каждую ситуацию и искать пути разрешения вопроса путем взаимных уступок. Главное вовремя создавать институты, которые позволят не заходить противоречиям слишком далеко.



KAZPRAVDA.KZ: Не могу не спросить у Вас мнение о бурно обсуждаемом в свое время вопросе единой валюты на территории союза, насколько, на Ваш взгляд, это реально в будущем?



– Несмотря на то, что вопрос остро обсуждался в обществе, неоднократно заявлялось, что эта тема не стоит на повестке дня. Есть идея "когда-нибудь и может быть". Если говорить о плюсах, то это более крепкий резерв и более стабильная валюта, что позволит ей быть устойчивее к колебаниям валютного курса. Проблема в определении квоты отдельных стран на эмиссию валюты, что довольно сложно. В будущем, если страны столкнуться с данной необходимостью, возможно, будем обсуждать вопрос, сейчас это просто не нужно. В частности, Россию вполне устраивает то, что в двусторонней торговле активно участвует рубль. Поэтому, допускаю, что через какое-то время именно Казахстан для защиты национальной валюты станет лоббировать вопрос перехода к единой валюте.



KAZPRAVDA.KZ: Никита Андреевич, как известно, любые экономические союзы, даже самые крепкие, рано или поздно начинают распадаться? Есть ли такая угроза для ЕАЭС, какие причины могут лечь в основу такого исхода?



– Не согласен, не обязательно союз должен распадаться, интеграция может идти по нарастающей и в итоге выходить на принципиально новый уровень. Думаю, что у нашего союза большое будущее. В ближайшее десятилетие, как минимум, мы нужны друг другу, если хотим развивать современную, инновационную экономику.

