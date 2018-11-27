​В Буэнос-Айресе кипят страсти

Если когда-нибудь вас занесет судьба в столицу Аргентины Буэнос-Айрес, то вы непременно должны посетить стадионы (а если получится – и игры) двух самых известных местных

команд – «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт». Мне, например, посчастливилось когда-то увидеть эти знаменитые на весь мир арены (поединки, к сожалению, не довелось), и они поистине потрясают.

И вот надо же было такому случиться в нынешнем году, что в финале главного клубного первенства Южной Америки – Кубке Либертадорес (аналог европейской Лиги чемпионов) сошлись именно эти два самых непримиримых соперника, противостояние которых насчитывает уже более 100 лет. Отметим, что в полуфинале турнира команды из Буэнос-Айреса оказались сильнее бразильских «Гремио» и «Палмейраса». Более того, этот финал войдет еще в историю латиноаме­риканского футбола и потому, что его впервые оспаривали две аргентинские команды (до этого в финале из одной страны играли лишь бразильские команды, и то всего два раза), а также, к сожалению, из-за того, что главный поединок откладывается уже во второй раз подряд.

Можете поверить, аргентинцы – очень спокойный народ, но вот когда дело касается футбола... В первом финальном поединке «Бока Хуниорс» принимал «Ривер Плейт» на своей 50-тысячной арене «Альберто Армандо» (более известной в мире как «Ла Бомбанере») и сыграл вничью – 2:2. По ходу матча хозяева дважды вели в счете, но гостям оба раза удалось отыграться. В составе «Бока Хуниорс» точными ударами отметились форварды Рамон Абила и Дарио Бенедетто, а защитник Карлос Искердо «срезал» мяч в собственные ворота. Между тем у «Ривер Плейт» отличился нападающий Лукас Пратто.

Второй поединок должен был состояться в субботу на мультиспортивном стадионе вместимостью почти в 67 тыс. человек «Монументаль Антонио Веспуччи Либерти», но был отменен из-за нападения болельщиков «Ривер Плейт» на автобус игроков «Бока Хуниорс». Очень странное поведение поклонников одной из лучших команд страны, учитывая тот факт, что они в основном представляют слой общества, который относится к интеллигенции, в то время как болельщики «Бока Хуниорс» всегда были представителями рабочего класса (они тоже иногда отличаются буйным нравом). Кстати, испортились болельщики «Ривер Плейт» в 2011 году, когда их команда, которая на тот момент была самой титулованной – 33-кратным чемпионом Аргентины (сейчас она уже 35-кратный чемпион), впервые за 110 лет вылетела из высшего дивизиона. Тогда «интеллигенты» устроили погромы не только на стадионе, но и в самой столице и с тех пор катятся по наклонной.

В этот раз болельщики закидали автобус камнями и бутылками и вывели из строя нескольких игроков «Бока Хуниорс» – у одного из них даже были обнаружены осколки стекла в глазу. В связи с этим с заявлением выступил один из самых известных игроков мира, выступающий за «Бока Хуниорс» Карлос Тевес, который просто опасается пока выступать на стадионе «Ривер Плейт» и говорит, что его коллеги сильно напуганы. Игра с субботы была перенесена на воскресенье, но потом и ее приш­лось отменить. Самый большой футбольный праздник Южной Америки аргентинцы просто дискредитировали. Какие санк­ции последуют, мы узнаем в самое ближайшее время.

В это же время, слава богу, все относительно спокойно в другой части планеты – в Европе, в пяти сильнейших чемпионатах континента. Так, в первенстве Англии на 1-м месте продолжает идти «Манчестер сити», разгромивший в последнем туре (4:0) на выезде лондонский «Вест Хэм Юнайтед». А на пятки «шейхам» наступает «Ливерпуль», не менее результативно выступивший в субботу в Уотфорде против местного одноименного клуба, забив ему 3 безответных мяча.

В Испании неожи­данно лидером стала «Севилья», которая в воскресенье, обыграв дома со счетом 1:0 «Вальядолид», вышла на чистое 1-е месте с 26 очками. 25 турнирных баллов у «Барселоны», сыгравшей вничью (1:1) в Мадриде с «Атлетико». Кстати, последние после этого поединка располагаются на 3-м месте. Вновь неприятно удивил мадридский «Реал», который в Эйбаре был разгромлен одно­именной командой со счетом 3:0 и опустился на 6-ю позицию.

В Италии по-прежнему нет равных туринскому «Ювентусу» во главе с португальцем Криштиану Роналду. После победы дома над СПАЛом из Феррары 2:0 «старая синьора» набрала уже 37 очков. А у идущего на 2-м месте «Наполи» из Неаполя всего 29 – они в последней игре у себя на поле сыграли вничью 0:0 с «Кьево» из Вероны.

В чемпионате Германии также без особых изменений. Чемпионскую гонку продолжает возглавлять «Боруссия» из Дортмунда, в воскресенье выступившая в Майнце и обыгравшая местную одноименную команду – 2:1. На 2-м месте идет еще одна «Боруссия», но уже из Мёнхенгладбаха, дома разгромившая «Ганновер-96» – 4:1. И на 3-м располагается «Айнтрахт» из Франкфурта-на-Майне, в гостях победивший «Аугсбург» – 3:1.

И наконец, в чемпионате Франции продолжает штамповать победы столичный ПСЖ. В последнем туре парижане хоть и с трудом, но одолели дома со счетом 1:0 «Тулузу». На 2-м месте в турнире с отставанием в 15 (!) очков идет «Лион», дома добившийся победы над «Сент-Этьеном» – 1:0.