В курортной зоне Бурабай дан торжественный старт строительству многофунк­ционального конгресс-центра, который, без преувеличения, станет визитной карточкой региона. Как ожидается, проект, реализующийся в рамках программы «Народная стройка», откроет новые перспективы для делового туризма, привлечет масштабные международные события, выставки и крупные общественные мероприятия.

фото пресс-службы облакимата

Особую роль комплекс приз­ван сыграть в развитии MICE-туризма – направления, связанного с проведением деловых встреч, конференций, выставок и корпоративных мероприятий. Это позволит привлекать в регион международные организации, бизнес-сообщества и профессиональные объединения, что, в свою очередь, даст курорту сразу несколько ключевых преи­муществ на пути превращения в современный туристический центр, привлекательный для гостей в любое время года.

Многие деловые встречи чаще всего проводятся в межсе­зонье. Поэтому каждый успешно проведенный международный саммит или республиканский форум в новом конгресс-холле обеспечит равномерную загрузку гостиниц и отелей, положительно отразится на развитии туристической инфраструктуры и создании рабочих мест. Бонусом станет еще большая узнаваемость курорта на мировой арене и повышение интереса к региону.

Как отметил аким Акмолинской области Марат Ахметжанов, многофункциональный конгресс-центр – один из первых объектов в стране, возводимых в рамках программы «Народная стройка».

– Бурабай, обладающий уникаль­ным природным потенциалом, входит в число трех приоритетных туристических центров Казахстана. Поэтому важно не только сохранять его привлекательность как места для отдыха, но и создавать новую инфраструктуру, которая позволит принимать гостей кругло­годично, – подчеркнул глава региона. – Не менее важно, что проект имеет и серьезное экономическое значение. Его реализация даст импульс развитию малого и среднего бизнеса, сферы услуг, общественного питания и транспортной инфраструктуры. Это новые рабочие места, дополнительные инвестиции и возможности для местных предпринимателей.

Общая площадь конгресс-холла составит 12,8 тыс. кв. м. Здесь будут зрительный зал на тысячу мест, конференц-зал на 160 мест, выставочные пространства, мультимедийный зал, кафе, мастерские прикладного искусства и студии для развития креа­тивных индустрий. Отдельное место займет экспозиция «Казахстанская панорама: музеи регионов», рассчитанная на размещение до 10 тыс. экспонатов. В современном цифровом формате она представит историческое и культурное наследие различных регионов страны, став новой точкой притяжения для жителей и гостей Бурабая.

Таким образом, конгресс-центр, объединив деловую, культурную и выставочную функ­ции, расширит туристические предложения курорта, сделает Бурабай привлекательным не только для любителей природного отдыха, но и для участников событийного туризма.

Историческим старт строительства конгресс-холла назвал заслуженный работник туризма РК, президент Ассоциации индустрии туризма и отдыха Акмолинской области Шынарбек Батырханов. Он вспомнил, что на протяжении десяти лет в курортной зоне проводилась туристическая ярмарка, собиравшая большое количество гостей, в том числе и зарубежных парт­неров. С каждым годом росли интерес к мероприятию и число его участников, и организаторам уже не хватало имеющихся площадей. Поэтому приходилось устанавливать дополнительные павильоны прямо под открытым небом.

Однажды очередную ярмарку решили провести в апреле, накануне начала туристического сезона. Однако утром установленный вечером павильон оказался полностью занесен снегом. Этот случай наглядно показал, насколько сложно проводить масштабные мероприятия при отсутствии подходящей площадки. Испытывая неловкость перед гостями, организаторы пришли к выводу: пока в Бурабае не появится достойное место для проведения туристической ярмарки, продолжать ее организацию будет сложно либо от нее придется отказаться.

Но сегодня то, о чем когда-то приходилось мечтать, обрело реальные очертания. Старт строительства конгресс-холла означает, что и у доброй традиции, которой дорожат ветераны отрасли, появится продолжение.