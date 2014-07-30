В бюджет Казахстана от добычи нефти на Тенгизе поступило $12 млрд в 2013 году

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В 2013 году в республиканский бюджет поступило $12 млрд от добычи нефти на тенгизском нефтегазовом месторождении, сообщил министр нефти и газа Казахстана Узакбай Карабалин, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Тенгиз, это одно из таких месторождений, которое сегодня играет существенную роль в нашей экономике, потому что в прошлом году 12 миллиардов долларов поступило в казну Казахстана от Тенгиза", - сообщил Узакбай Карабалин, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК.

Он также добавил, что о месторождении Тенгиз не стоит забывать.

"Тенгиз, это такое же месторождение, как и Кашаган, на нем прекрасно все работает", - отметил важность этого месторождения глава ведомства.