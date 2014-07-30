В бюджет Казахстана от Тенгиза поступило $12 млрд в 2013 году

В бюджет Казахстана от дохода нефтегазового месторождения Тенгиза в Атырауской области поступило $12 млрд в 2013 году, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на министра нефти и газа республики Узакбая Карабалина.

"Тенгиз – это одно из таких месторождений, который сегодня играет существенную роль в нашей экономике, потому что в прошлом году 12 миллиардов долларов поступило в казну Казахстана от Тенгиза", – сообщил Узакбай Карабалин, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК.

Он также добавил, что не стоит забывать о месторождении Тенгиз. "Тенгиз – это такое же месторождение, как и Кашаган, на нем прекрасно все работает", – отметил важность этого месторождения глава ведомства.

В бюджет Казахстана от Тенгиза поступило $12 млрд в 2013 году.