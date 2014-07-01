Происшествия

​В бюджет РК возвращен украденный при строительстве автодорог $1 млн

Назымгуль Кумыспаева

Более $1 млн, украденных при строительстве автомобильных дорог Казахстана, возвращено в бюджет республики, сообщил корреспонденту Kazpravda.kz официальный представитель Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Мурат Жуманбай.

"За период с начала 2012-го по май 2014 года сотрудниками финансовой полиции выявлено 28 коррупционных преступлений в сфере строительства дорог. Из них 11 – расследуются, 3 – прекращено по факту амнистии, по 14 уголовным делам, направленным в суд, сумма установленного и возмещенного ущерба составила порядка 200 миллионов тенге ($1 089 918 США – прим. автора)", – сказал Жуманбай.

Расследование финполиции показало, что начальники отделов акиматов и директора территориальных департаментов автомобильных дорог подписывают акты фактически невыполненных работ и перечисляют бюджетные деньги на счета фирм-подрядчиков, а также умышленно завышают оценочную стоимость земельных участков, изымаемых для государственных нужд в рамках госпрограмм.

"В 2012 году аналитики ситуационного центра финансовой полиции посредством анализа плана государственных закупок Минтранскома установили, что на капитальный ремонт участка автодороги Жизак – Сарыагаш в Южно-Казахстанской области длиной 7,5 километра в бюджет было заложено 784 миллиона тенге, то есть 104,5 миллиона тенге за один километр. Между тем в 2012 году капитальный ремонт другого участка этой же дороги обошелся государству в 57,4 миллиона тенге за один километр, что в два раза дешевле. В результате в Министерстве транспорта и коммуникаций конкурс был отменен", – рассказал Жуманбай.

Коррупционные преступления выявлены также при строительстве международной автодороги Западная Европа – Западный Китай, трасс Кокшетау – Зеренда, Кызылорда – Павлодар, Омск – Майкапчагай.

Помимо этого установлены факты нарушения Закона "О государственных закупках" при строительстве дорог местного значения по улице в Шымкенте, в поселках Борсы, Агоба и Узункуль Жанибекского района Западно-Казахстанской области и в поселке Бурабай.

Популярное

Все
Казахстан помог вздохнуть свободно всему человечеству
Казахстанские школьники установили рекорд на Всемирных соревнованиях по робототехнике в Женеве
Ассоциация производителей безалкогольных напитков и соков РК вновь обратилась к Правительству Казахстана с просьбой не вводить акциз на сахаросодержащие напитки
Здесь танцу учат, здесь танцем живут
Несомненный интерес вызывают некоторые моменты итогового отчета БДИПЧ ОБСЕ по оценке результатов всенародного референдума, состоявшегося в Казахстане 5 июня
Рискуя собой ради других
Здоровые привычки
Казахстан завоевал первую медаль на мировом чемпионате профессионального мастерства WorldSkills. «Бронза» в компетенции «Web-разработка» – у павлодарки Дины Афанасьевой
В полку элиты – прибыло
Вкусняшка с фенолом
Зима не за горами
Сохраняя степное биоразнообразие
Сказка со счастливым концом
Отходы можно пустить в дело, но…
Наблюдатели приветствуются
Кто, если не Салах?
Если завтра падеж...
Точно в цель
Ловись, рыбка!
Хет-трик от «барсов»
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
Женщину-юриста убили в Алматы
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
Студенты колледжа повесились в Шымкенте
Владимир Путин прибыл в Астану
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
20-летний таксист на арендованном авто распространял наркотики в Астане
В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревают ее бывшего мужа
Смертельное ДТП с участием автобуса и ГАЗели произошло в Туркестанской области (видео)
Жителя Актобе "похоронили" по ошибке
Автобус с вахтовиками перевернулся в Актюбинской области
Принято Астанинское заявление о трансформации СВМДА
Какие документы подписали Казахстан и Туркменистан по итогам переговоров
Президент принял участие в VI саммите СВМДА – самое главное
В течение двух дней, 13–14 октября, в Астане состоятся три многосторонние встречи на высшем уровне – VI саммит СВМДА, заседание Совета глав государств СНГ и форум «Центральная Азия – Россия»
Школьница пыталась покончить с собой в одном из лицеев Алматы
Покупательница "нокаутировала" кассира супермаркета в Караганде (видео)
Загадочное самоубийство школьника расследуют в Таразе
Нарастить объемы взаимной торговли до миллиарда долларов договорились Казахстан и Туркменистан
Указ Президента Республики Казахстан
Объявлены новшества ЕНТ-2023
Ракета с космическим кораблем напугала казахстанцев – видео
Закон Республики Казахстан
Археолог Андрей Астафьев обнаружил в Мангистау древнейший торговый ремесленный центр
Об отправленных в Россию вертолетах высказался глава МЧС
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
Почти на 10 млрд тенге снизили тарифы на комуслуги в 12 регионах
Наплыв россиян в Казахстан объяснили в МВД РК
Тарифы страховых выплат пострадавшим от медиков пациентам предложил Минздрав
Позицию Казахстана по референдумам в ЛНР и ДНР обозначили в МИД РК
Правительство полностью потеряло контроль над развитием угольных шахт Караганды – депутат
Около 150 тысяч россиян выехали из Казахстана за две недели
Выдворение из Казахстана российского хирурга прокомментировали в МВД
Прообразами героев известной повести Чингиза Айтматова «Джамиля»могли быть реальные люди.
На прощание аким, видимо разозлившись, заявил: «В следующем году у нас будут выборы акима, пусть поставят другого человека, может, он быстрее сделает»
Вице-премьер Жумангарин высказался о требованиях закрыть границу для россиян
Мефедрон изготавливали супруги у себя дома в пригороде Алматы
Руслан Кунуров назначен командующим Военно-воздушными силами
Как ввоз нелегального зерна из России отражается на рынке Казахстана

Читайте также

Происшествия , Видеогалерея
Труп женщины в ковре обнаружили у подъезда дома в Экибастузе
Происшествия
Стрельба в Сатпаеве: задержаны участники драки
Происшествия
7-летнюю девочку насмерть сбили в Семее
Происшествия
Автоугонщиков из Астаны задержали на павлодарской трассе

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]