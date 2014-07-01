​В бюджет РК возвращен украденный при строительстве автодорог $1 млн

Более $1 млн, украденных при строительстве автомобильных дорог Казахстана, возвращено в бюджет республики, сообщил корреспонденту Kazpravda.kz официальный представитель Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Мурат Жуманбай.

"За период с начала 2012-го по май 2014 года сотрудниками финансовой полиции выявлено 28 коррупционных преступлений в сфере строительства дорог. Из них 11 – расследуются, 3 – прекращено по факту амнистии, по 14 уголовным делам, направленным в суд, сумма установленного и возмещенного ущерба составила порядка 200 миллионов тенге ($1 089 918 США – прим. автора)", – сказал Жуманбай.

Расследование финполиции показало, что начальники отделов акиматов и директора территориальных департаментов автомобильных дорог подписывают акты фактически невыполненных работ и перечисляют бюджетные деньги на счета фирм-подрядчиков, а также умышленно завышают оценочную стоимость земельных участков, изымаемых для государственных нужд в рамках госпрограмм.

"В 2012 году аналитики ситуационного центра финансовой полиции посредством анализа плана государственных закупок Минтранскома установили, что на капитальный ремонт участка автодороги Жизак – Сарыагаш в Южно-Казахстанской области длиной 7,5 километра в бюджет было заложено 784 миллиона тенге, то есть 104,5 миллиона тенге за один километр. Между тем в 2012 году капитальный ремонт другого участка этой же дороги обошелся государству в 57,4 миллиона тенге за один километр, что в два раза дешевле. В результате в Министерстве транспорта и коммуникаций конкурс был отменен", – рассказал Жуманбай.

Коррупционные преступления выявлены также при строительстве международной автодороги Западная Европа – Западный Китай, трасс Кокшетау – Зеренда, Кызылорда – Павлодар, Омск – Майкапчагай.

Помимо этого установлены факты нарушения Закона "О государственных закупках" при строительстве дорог местного значения по улице в Шымкенте, в поселках Борсы, Агоба и Узункуль Жанибекского района Западно-Казахстанской области и в поселке Бурабай.