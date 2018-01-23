В частном порядке

Напомним, что приватизация двух крупнейших поликлиник Павлодара и областного диагностического центра вызвала небывалый ажиотаж в регионе. Властям приходилось буквально оправдываться о своем решении перед общественностью и пошагово объяснять свои действия. Откровенно говоря, опасения горожан остаться без бесплатной помощи в поликлиниках № 1 и 2, где в сумме обслуживаются почти 130 тыс. человек, были вполне обоснованными. Во-первых, условия договора по передаче этих учреждений в конкурентную среду подразумевали лишь год контроля со стороны государства – на время доверительного управления. Как только поликлиники становятся полностью частными (а это может произойти к концу нынешнего года), новый владелец имеет право сменить сферу деятельности. Во-вторых, властям удалось реализовать идею не с первой попытки, и итоги первого конкурса оказались настолько неоднозначными, что посеяли еще большую панику.

Как писала наша газета в материале «Попытка номер два» 16 октября 2017 года, костанайские врачи-предприниматели, выигравшие конкурс на право управления двумя павлодарскими поликлиниками с последующим их выкупом еще в сентябре, в последний момент отказались подписывать договор. На торгах они обошли десятки конкурентов и были готовы заплатить за 2 медучреждения 1,85 млрд тенге, но спустя 10 дней отступили, потеряв при этом 17 млн тенге гарантийного взноса. Официальная причина – они переоценили свои силы, надеясь на трехлетнюю рассрочку, а получив только годовую. Но нередко в кулуарах звучало мнение, что их просто спугнуло пристальное внимание со стороны общественности и прессы, ведь журналисты начали тщательно изучать историю новых инвесторов. Повторный конкурс финансово был менее выгодным для государства – первую поликлинику продали за 607 млн тенге при стартовой цене в 224,7 млн, а вторую – за 607 млн при минимуме в 347,7 млн. Условия остались теми же: год доверительного управления и последующий выкуп.

Диагностический центр тоже продали со второй попытки, причем во время первого конкурса не было даже желающих приоб­рести этот объект. Здесь вообще нет периода доверительного управления, и это учреждение стало частным за 315 млн тенге, это лишь чуть более половины от оценочной стоимости в 557 млн. Дошло до того, что мажилисмены от партии «Ак жол» направили запрос в Правительство с просьбой разобраться, почему так дешево, ведь только площадь диагностического центра превышает 7 тыс. кв. метров, есть здесь и дорогостоящее оборудование. Но, несмотря на запросы, торги никто отменять не стал.

Сразу после заключения сделок в конце октября – начале ноября минувшего года и управление финансов, и сами инвесторы стойко хранили молчание, видимо, памятуя ситуацию с костанайскими предпринимателями. Журналистам чиновники в один голос твердили: коммерческая тайна, даже назвать новых хозяев не имеем права. Но постепенно ­пришло осознание того, что играть в прятки не получится, а новым владельцам надо объяснять свои намерения.

Первым высказался «управ­ляющий» поликлиникой № 2 – на месте организовали встречу с коллективом, куда пригласили буквально пару-тройку журналис­тов, так что оповещение населения прошло как-то скомканно. Но, по большому счету, оказалось достаточно пресс-релиза, разос­ланного постфактум и подписанного директором ТОО «Almaz Medical Group» Алмазом Жалбыровым. Именно это товарищество заключило с государством договор доверительного управления с правом последующего выкупа имущественного комплекса.

Из сообщения инвестора следует, что опасаться горожанам нечего: товарищество находится в составе Olymp Medical Group, куда также входит одна из крупнейших сетей медицинских лабораторий в Казахстане, имеющая большой опыт в выполнении государственного заказа. Да и планов на год нынешний немало: от открытия аптечного пункта для выдачи бесплатных лекарств до приоб­ретения нового оборудования для выполнения ФГДС и колоноскопии, предродовой диагнос­тики плода, ранее недоступных в поликлинике. Здесь намерены открыть амбулатории на отдаленных терапевтических участках, центр амбулаторной хирургии, а в долгосрочной перспективе – центры маммологии и аллергологии. Заверили и коллектив, что штатную численность сохранят, а чтобы решить вопрос нехватки кадров, уже подали заявки в мед­академию Семея на привлечение 5 врачей, и в Павлодарский медколледж с приглашением 10 медсестер.

Но если этот инвестор имеет непосредственное отношение к системе здравоохранения, то вот поликлиника № 1 теперь управляется фирмой из совершенно иной сферы, и если ИП Темирболат Конырбеков (как раз победитель конкурса на управление с последующим выкупом поликлиники № 1) мало кому известен, то сеть автозаправочных станций «Монолит» – всем. Кстати, представитель инвестора Даурен Садвокасов напомнил, что это предприятие умеет вести бизнес, так что и поликлиника будет успешной в руках умелого бизнесмена. Он заверил, что менять профиль деятельности однозначно никто не намерен, потому что проще было сразу купить тот бизнес, который был нужен, нежели переделывать в него крупную поликлинику. Здесь тоже хотят обновить оборудование – купить дорогостоя­щие аппараты для ФГДС, для лабораторных исследований, расширить дневной стационар. Планируют менять график работы – посещать приемы можно будет и поздно вечером.

Стоить отметить, что одно из главных опасений горожан касалось не только смены профиля после года доверительного управления, но и отказа нового владельца от государственного заказа: сделают на базе бывшего муниципального объекта платную клинику, чтобы не заморачиваться с конкурсами, ведь имеют на это законное право. Кстати, заместитель руководителя управления здравоохранения Нурлан Уразалин, обрисовывая ситуацию с приватизацией, сам невольно укрепил сомнения некоторых граждан. Он рассказал, что в беседе с руководством одной из крупнейших частных клиник города предлагал участвовать в госзаказе, но клиника отказалась, потому что прекрасно работает и без такого сотрудничества с властями – их платные услуги востребованы.

В том, что медучреждение будет и дальше оформлять государственный заказ, заверяла горожан и новая владелица диагностичес­кого центра Гульфаз Аубанова, хорошо известная павлодарцам по работе на государственной службе в системе здравоохранения и как владелица частного роддома «Данель». Бизнесвумен даже сообщила, что в период кампании по прикреплению населения коллективу центра удалось убедить в этом тысячи павлодарцев: если раньше здесь было чуть более 3 тыс. прикрепленных граждан, то теперь – свыше 8 тыс. И в будущем эту цифру хотят увеличить в разы.

Гульфаз Аубанова настаивала на том, что эта сделка была не такой выгодной, как многим казалось. Вместе с центром новые хозяева получили многомиллионные долги, судебные тяжбы, правда, детали и точные суммы не назвали, сославшись на коммерческую тайну. Нурлан Уразалин пояснил, что, как и все диагностические центры страны, павлодарский с 2013 года по госзаказу получал средств в 3 раза меньше, чем прежде, в то же время шло старение оборудования, так что финансовая ситуация здесь была близка к критической. Кроме того, новое руководство предприятия сообщило, что износ оборудования здесь составляет 88%, компьютерный томограф не работает уже 3 года, магнитно-резонансный томограф – год, и восстановлению они не подлежат, а вот цифровой рентген-аппарат здесь попытаются реанимировать, для чего заказали запчас­ти из Европы на 5 млн тенге. Со слов инвестора, планов немало: открыть стационар, улучшить работу лабораторий, создать комфортные условия и так далее, население будет довольно.

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Как бы банально ни звучало, но самое подходящее резюме ко всей этой ситуации: поживем – увидим. После всех обещаний и заявлений, которые сделали инвесторы или их представители, четко понимаешь, что даже при довольно высокой конкуренции в Павлодаре предприниматели уверенно идут в эту сферу, строят планы, тем более, получив поддержку от государства, а наше здоровье или оздоровление – выгодный бизнес. Как и в любом «частном» деле, его главная задача – прибыль. И все-таки система здравоохранения настолько социально значима, что баланс между интересами предпринимателей и населения здесь порой вещь условная. Важно, чтобы это помнили новые владельцы медучреждений, а государство напоминало бы им об этом в том случае, если они забудут свои обязательства.