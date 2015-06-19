В частные руки

Потенциальным покупателям презентовали материалы по 15 объектам коммунальной собственности. Это 5 спортивных клубов и спорткомплекс «Жас Канат», 4 районных организации сферы ЖКХ, 5 организаций прочих сфер деятельности, а также 4 организации СПК «Каспий». Общая стоимость объектов составляет более 3 млрд тенге.
В числе приватизируемых объектов числятся ГККП «Клуб бокса Мангистау» (25 млн тенге), ГККП «Профессиональный ФК «Каспий» (543 млн), ТОО «Мангистауский областной клуб конных видов спорта» (65 млн), ГККП «Спортивный комплекс «Жас Канат» (620 млн), ГККП «Профессиональный волейбольный клуб «Каспий» (113 млн) и ГККП «Профессиональный баскетбольный клуб «Каспий» (5 млн), ТОО «Региональный центр обучения языкам, переподготовки и повышения квалификации государственных служащих» (25 млн 867 тыс.) , ТОО «Жасыл алем» (41 млн 69 тыс.), ТОО «Актауский тренинговый центр» (56 млн), ТОО «Мангистау-Медиа» (65 млн 937 тыс.), ГКП «Каспий коммуналдық қызметі» (574 млн 276 тыс.) , ГКП «Тазалық» (943 млн 18 тыс.), ГКП «Қала жолдары» (189 млн 966 тыс.), АО «Региональный центр государственно-частного партнерства Мангистауской области», ТОО «Бейнеу мехтранссервис» (63 млн 882 тыс. тенге).
Приватизация субъектов проводится с учетом социальной значимости объекта. Со стороны государства выставляются условия приватизации, такие как: сохранение профиля деятельности объекта доверительного управления, функционирование бесплатных групп для детей и определенных категорий населения, организация и проведение соревнований различных уровней, в том числе международного масштаба, обеспечение сохранности и эксплуатации объектов доверительного управления в надлежащем состоянии.
Приватизация спортивных объектов и клубов преждевременна, считает Сергей Пахомов, руководитель управления физкультуры и спорта Мангистауской области.
– Спортивные объекты передать в конкурентную среду – это неправильно. Например, в «Жас Канате» половина детей занимается бесплатно, даже при том условии, что «Жас Канат» получает из бюджета всего 30 миллионов тенге на зарплату. Все остальное спорткомплекс зарабатывает. Хорошим вариантом было бы передать его в доверительное управление. Мы бы могли контролировать ситуацию, держать квоту «бесплатников». А придет частник, он сразу посчитает амортизацию, содержание и перспективы развития. Все это скажется на ценах. Многие не смогут позволить себе спорт при повышении цен, – сказал С. Пахомов.