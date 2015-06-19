В частные руки

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Ольга ЗОЛОТЫХ
Потенциальным покупателям презентовали материалы по 15 объектам коммунальной собственности. Это 5 спортивных клубов и спорткомплекс «Жас Канат», 4 районных организации сферы ЖКХ, 5 организаций прочих сфер деятельности, а также 4 организации СПК «Каспий». Общая стоимость объектов составляет более 3 млрд тенге.
В числе приватизируемых объек­тов числятся ГККП «Клуб бокса Мангистау» (25 млн тенге), ГККП «Профессиональный ФК «Каспий» (543 млн), ТОО «Мангис­тауский областной клуб конных видов спорта» (65 млн), ГККП «Спортивный комплекс «Жас Канат» (620 млн), ГККП «Профессиональный волейбольный клуб «Каспий» (113 млн) и ГККП «Профессиональный баскетбольный клуб «Каспий» (5 млн), ТОО «Регио­нальный центр обучения языкам, переподготовки и повышения квалификации государственных служащих» (25 млн 867 тыс.) , ТОО «Жасыл алем» (41 млн 69 тыс.), ТОО «Актауский тренинговый центр» (56 млн), ТОО «Мангис­тау-Медиа» (65 млн 937 тыс.), ГКП «Каспий коммуналдық қызметі» (574 млн 276 тыс.) , ГКП «Тазалық» (943 млн 18 тыс.), ГКП «Қала жолдары» (189 млн 966 тыс.), АО «Региональный центр государственно-частного партнерства Мангис­тауской области», ТОО «Бейнеу мехтранссервис» (63 млн 882 тыс. тенге).
Приватизация субъектов проводится с учетом социальной значимости объекта. Со стороны государства выставляются условия приватизации, такие как: сохранение профиля деятельности объекта доверительного управления, функ­ционирование бесплатных групп для детей и определенных категорий населения, организация и проведение соревнований различных уровней, в том числе международного масштаба, обеспечение сохранности и эксплуатации объектов доверительного управления в надлежащем состоянии.
Приватизация спортивных объектов и клубов преждевременна, считает Сергей Пахомов, руководитель управления физкультуры и спорта Мангис­тауской области.
– Спортивные объекты передать в конкурентную среду – это неправильно. Например, в «Жас Канате» половина детей занимается бесплатно, даже при том условии, что «Жас Канат» получает из бюджета всего 30 миллионов тенге на зарплату. Все остальное спорт­комплекс зарабатывает. Хорошим вариантом было бы передать его в доверительное управление. Мы бы могли контролировать ситуацию, держать квоту «бесплатников». А придет частник, он сразу посчитает амортизацию, содержание и перспективы развития. Все это скажется на ценах. Многие не смогут позволить себе спорт при повышении цен, – сказал С. Пахомов.

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