В Чехии при обрушении моста погибли три человека

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на местное издание Tyden.cz.
Трагедия произошла в четверг, 4 сентября, около 14.40 (16.40 мск). В этот момент под мостом находилась строительная
бригада, проводившая ремонт конструкций. Всего под обломками оказались
6 человек: трое чехов и столько же словаков.
На месте происшествия работают около 70 человек, среди них – пожарные,
спасатели и медики скорой помощи, отмечает портал Aktualne.cz. Как
сообщили в местной полиции, в ходе поисково-спасательной операции,
которая продлится до утра 5 сентября, удалось найти тело одного
погибшего, а также освободить троих пострадавших.
Известно, что двоих раненых госпитализировали, один из них находится в
тяжелом состоянии.
"Его доставили в реанимацию, где подключили к
аппарату искусственной вентиляции легких", – уточнили спасатели. Другой после оказания медицинской помощи вернулся на место происшествия,
чтобы показать спасателям, где могли находиться остальные рабочие. О
степени ранений 3-го спасенного пока не сообщается.
Причины обрушения конструкций моста устанавливаются.