В мире
В Чехии при обрушении моста погибли три человека
Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на местное издание Tyden.cz.

Трагедия произошла в четверг, 4 сентября, около 14.40 (16.40 мск). В этот момент под мостом находилась строительная бригада, проводившая ремонт конструкций. Всего под обломками оказались 6 человек: трое чехов и столько же словаков.

На месте происшествия работают около 70 человек, среди них – пожарные, спасатели и медики скорой помощи, отмечает портал Aktualne.cz. Как сообщили в местной полиции, в ходе поисково-спасательной операции, которая продлится до утра 5 сентября, удалось найти тело одного погибшего, а также освободить троих пострадавших. Известно, что двоих раненых госпитализировали, один из них находится в тяжелом состоянии.

"Его доставили в реанимацию, где подключили к аппарату искусственной вентиляции легких", – уточнили спасатели. Другой после оказания медицинской помощи вернулся на место происшествия, чтобы показать спасателям, где могли находиться остальные рабочие. О степени ранений 3-го спасенного пока не сообщается. Причины обрушения конструкций моста устанавливаются.

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