В чем заключается смысл праздника Курбан айт, объяснил Токаев

Президент
Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником Курбан айт, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
"Дорогие соотечественники!
Сердечно поздравляю вас со священным для всех мусульман праздником Курбан айт!
Он превозносит такие благородные качества, как милосердие и сострадание, добро и человеколюбие.
Ислам, тесно вплетенный в наши традиции, – одна из главных ценностей, способствующих усилению духовного единства страны.
Курбан айт призывает к сплоченности и солидарности, укрепляет дружбу и согласие в обществе.
В эти дни мусульмане совершают жертвоприношения, помогают обездоленным, заботятся о нуждающихся. Они с верой в сердце возносят просьбы о благополучии в семье, мире и спокойствии в стране. Такие благие помыслы и добрые поступки формируют атмосферу соучастия и взаимоуважения.
В этом заключается глубокий смысл светлого праздника Курбан айт, возвышенные идеалы которого созвучны нашим духовным ориентирам.
Пусть исполнятся все ваши искренние надежды!
С праздником Курбан айт!" – говорится в поздравлении.
"Дорогие соотечественники!
Сердечно поздравляю вас со священным для всех мусульман праздником Курбан айт!
Он превозносит такие благородные качества, как милосердие и сострадание, добро и человеколюбие.
Ислам, тесно вплетенный в наши традиции, – одна из главных ценностей, способствующих усилению духовного единства страны.
Курбан айт призывает к сплоченности и солидарности, укрепляет дружбу и согласие в обществе.
В эти дни мусульмане совершают жертвоприношения, помогают обездоленным, заботятся о нуждающихся. Они с верой в сердце возносят просьбы о благополучии в семье, мире и спокойствии в стране. Такие благие помыслы и добрые поступки формируют атмосферу соучастия и взаимоуважения.
В этом заключается глубокий смысл светлого праздника Курбан айт, возвышенные идеалы которого созвучны нашим духовным ориентирам.
Пусть исполнятся все ваши искренние надежды!
С праздником Курбан айт!" – говорится в поздравлении.