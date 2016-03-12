Он был организован в честь 1 000-летия Алматы, празднование которого вошло в Календарь юбилейных и памятных дат ЮНЕСКО. Поэтому это событие мирового масштаба вызвало огромный интерес. За лучший логотип голосовали все желающие на специально созданном интернет-портале almatymadeniet.kz.
Заместитель руководителя управления культуры города Рузанна Бектурсынова сообщила, что в конкурсе приняли участие 123 проекта. Лучшим из них экспертная комиссия признала логотип алматинского рекламного агентства PilotComm. Команда победителей удостоилась приза в один миллион тенге.
Креативный директор компании Тигран Туниянц рассказал, что эскиз-победитель сразу стал их фаворитом. Хотя для конкурса они разработали 60 эскизов. Автор проекта-победителя, талантливый дизайнер Елена Майданова сообща с коллегами искала архаические элементы – ими стали древнетюркские рунические письмена. Команда смогла цифру «1 000» удивительно гармонично стилизовать под вершины гор, олицетворяющих пики Заилийского Алатау. Ключевым атрибутом идентификации города стал графический образ яблока.
Национальный орнамент, вплетенный внутрь этого плода, трансформировал его в символ восходящего солнца. Стилистическая обработка древних казахских геометрических орнаментальных элементов объединила композицию в единое целое.
Заместитель директора Института истории и этнологии им. Ч. Валиханова Нурлан Атыгаев рассказал, что уже в Х веке на территории нынешнего Алматы существовал административный, ремесленнический и торговый центр. Об этом свидетельствуют археологические исследования, нумизматические материалы и письменные источники. Одним из примеров древней истории Алматы, по его словам, являются монеты, обнаруженные на месте средневекового города. На них есть надпись о том, что этот дирхем был отчеканен в городе Алмату. А это значит, что в XII–XIV веках город имел политическое, экономическое и торговое значение.
Заслуженный деятель РК, член экспертной комиссии конкурса художник Байтурсын Уморбеков уверен, что победивший проект наиболее полно отражает 1000-летний юбилей Алматы. «Это событие мирового масштаба является важным для всего Казахстана, – считает он. – Конкурс приобрел всенародный характер: в нем приняли участие художники, дизайнеры, архитекторы, различные компании и просто любители искусства. Это свидетельствует о высоком интересе к отечественной истории».
Отныне лучший концептуальный проект становится символом запланированных юбилейных мероприятий. В течение юбилейного года его станут использовать на всех знаковых городских объектах, при изготовлении сувенирной продукции и оформлении города.