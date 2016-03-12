​В честь 1 000-летия

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Раушан ШУЛЕМБАЕВА

Он был организован в честь 1 000-летия Алматы, празднование которого вошло в Календарь юбилейных и памятных дат ЮНЕСКО. Поэтому это событие мирового масштаба вызвало огромный интерес. За лучший логотип голосовали все желающие на специально созданном интернет-портале almatymadeniet.kz.

Заместитель руководителя управления культуры города Рузанна Бектурсынова сообщила, что в конкурсе приняли участие 123 проекта. Лучшим из них экспертная комиссия признала логотип алматинского рекламного агентства PilotComm. Команда победителей удо­стоилась приза в один миллион тенге.

Креативный директор компании Тигран Туниянц рассказал, что эскиз-победитель сразу стал их фаворитом. Хотя для конкурса они разработали 60 эскизов. Автор проекта-победителя, талантливый дизайнер Елена Майданова сообща с коллегами искала архаические элементы – ими стали древнетюркские рунические письмена. Команда смогла цифру «1 000» удивительно гармонично стилизовать под вершины гор, олице­творяющих пики Заилийского Алатау. Ключевым атрибутом идентификации города стал графический образ яблока.

Национальный орнамент, вплетенный внутрь этого плода, трансформировал его в символ восходящего солнца. Стилистическая обработка древних казахских геометрических орнаментальных элементов объединила композицию в единое целое.

Заместитель директора Института истории и этнологии им. Ч. Валиханова Нурлан Атыгаев рассказал, что уже в Х веке на территории нынешнего Алматы существовал административный, ремесленнический и торговый центр. Об этом свидетельствуют археологические исследования, нумизматические материалы и письменные источники. Одним из примеров древней истории Алматы, по его словам, являются монеты, обнаруженные на месте средневекового города. На них есть надпись о том, что этот дирхем был отчеканен в городе Алмату. А это значит, что в XII–XIV веках город имел политическое, экономическое и торговое значение.

Заслуженный деятель РК, член экспертной комиссии конкурса художник Байтурсын Уморбеков уверен, что победивший проект наиболее полно отражает 1000-летний юбилей Алматы. «Это событие мирового масштаба является важным для всего Казахстана, – считает он. – Конкурс приобрел всенародный характер: в нем приняли участие художники, дизайнеры, архитекторы, различные компании и просто любители искусства. Это свидетельствует о высоком интересе к отечественной истории».

Отныне лучший концептуальный проект становится символом запланированных юбилейных мероприятий. В течение юбилейного года его станут использовать на всех знаковых городских объектах, при изготовлении сувенирной продукции и оформлении города.

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