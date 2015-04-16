В честь 200-летия первой книги Коркыта в Париже прошел концерт

В рамках официального визита во Французскую Республику Гульшара Абдыкаликова посетила штаб-квартиру ЮНЕСКО, где встретилась с Генеральным директором Организации Ириной Боковой. Также Госсекретарь приняла участие в торжественном мероприятии по случаю 70-летия ЮНЕСКО и 200-летия со дня издания первой книги Коркыт ата, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Мероприятие было организовано Международной Тюркской академией совместно с постоянными представительствами Казахстана, Азербайджана, Турции и Туркменистана при ЮНЕСКО. В рамках данного представления симфоническим оркестром Казахского Национального университета искусств были сыграны известные произведения Коркыта.
"Образ Коркыта является "золотым мостом" для культурных и духовных традиций тюркских народов, а "Книга Коркыт ата" – достоянием всего человечества", – отметила госсекреталь в своем выступлении.
Гульшара Абдыкаликова выразила благодарность ЮНЕСКО за содействие в проведении мероприятия на высоком уровне и отметила, что организация является связующим звеном между культурами народов всего мира.
В свою очередь Ирина Бокова высоко оценила поддержку со стороны руководства Казахстана, оказываемую для расширения потенциала организации, в том числе посредством финансирования ряда программ, а также активное участие страны в деятельности ЮНЕСКО. Кроме того, генеральный директор ЮНЕСКО особо отметила роль инициированной Казахстаном идеи Международного десятилетия сближения культур и подчеркнула важную роль в глобальной повестке дня Съезда лидеров мировых и традиционных религий, в предстоящем заседании которого она планирует принять участие лично.
В ходе визита Абдыкаликова провела встречу и с генеральным директором Французского образовательного агентства "Кампус Франс" А. Грассэном, президентом Ассоциации университетов "Париж Сорбонна Сите" Ж. И. Мерэндолем и общественным деятелем, инициатором создания университета "Сорбонна – Казахстан" М. Хальтером. Стороны предметно обсудили текущее состояние и перспективы межуниверситетского сотрудничества, а также обозначили основные приоритеты казахстанско-французского стратегического партнерства в данном направлении.
Напомним, что в декабре 2014 года президенты Казахстана и Франции Назарбаев и Олланд открыли
институт "Сорбонна – Казахстан" в Алматы.