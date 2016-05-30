​В честь Абая Кунанбаева

Первый – уровень Существования, когда человек стремится удовлетворить свои физиологические потребности – это еда, сон, безопасность... Следующий уровень, утверж­дают знающие, – уровень Успеха, когда человек дос­тигает определенных высот в карьере, семейной жизни, бизнесе. Существует еще и третий, к которому в своем развитии приходит не каждый. Речь идет об уровне Влияния: человек понимает и осознает свою ответственность не только перед собой и близкими, но и перед обществом.

История создания фонда «Абай» иллюстрирует закономерность вышеперечисленного процесса.

Все началось с одной-единственной мысли... На тот момент Жанагуль Кожаназар, основатель общественного целевого фонда «Абай», работала в иностранной компании нефтяной столицы Казахстана и занимала престижную должность в отделе закупок. Работа, дом, семья, спорт, досуг – все бы ничего, но имелся еще запас энергии, которую хотелось направить в правильное русло.

Будучи дочерью заслуженного геолога Казахстана и выросшая в лучших традициях патриотизма и служения народу, Жанагуль постоянно думала о том, что жизнь не сводится лишь к удовлетворению насущных потребностей. И вот однажды она поделилась с подругами идеей провести своими силами благотворительный вечер, чтобы помочь одному из детских домов города. Она понимала, что тематика мероприятия должна быть привлекательной, чтобы люди захотели заплатить за билет. Жанагуль посчитала, что культурный вечер, посвященный жизни и творчеству великого казахского поэта и просветителя, как ничто другое импонирует ее идее. Так появился «Абай кешi».

Жанагуль Кожаназар смогла сплотить вокруг себя отличную команду волонтеров в лице Эльмиры Кайырзамановой, Жанны Айнакуловой, Алмаса Нысанбаева и Гульфары Умбетовой, заручилась поддержкой и другого общест­венного фонда, имевшего богатый опыт в проведении подобных мероприятий. И вот команда энтузиастов взялась за реализацию проекта.

Список гостей поначалу сос­тоял из знакомых, коллег, друзей и клиентов. К счастью, коллегам-иностранцам эта идея была не нова, поэтому столы были распроданы в одночасье. Вторя им, медленно, но верно в полку желающих внести свою лепту в благотворительность появлялось и местное население. Таким образом, первый «Абай кешi» состоялся 19 октября 2013 года и собрал вместе 200 гостей. В процессе подготовки были налажены связи с местными органами власти, музеями, филармонией, гостиницами и прочими организациями и заведениями, которые выступили спонсорами или поддержали проект за скромный гонорар.

Воодушевленная успехом проекта, спустя два года Жанагуль снова проводит «Абай кешi-2015», на этот раз с помощью новых волонтеров – Зарины Сулейменовой и Сабили Алиевой, которые в 2013 году были приглашенными гостями мероприятия. И снова зал полон. И снова звучали слова благодарнос­ти от гостей, получивших колоссальное удовольствие от вечера.

Казалось бы, амбициозная мечта воплотилась в реальность, на деле доказав реальную возможность помогать людям. Однако каждый раз, когда волонтеры отправлялись на личные встречи с детьми в детских домах и интернатах, они в полной мере осознавали, что, однажды ступив на этот путь, не смогут сойти с него...

В нынешнем году и у столичных жителей появилась уникальная возможность посетить «Абай кешi». В 2016-м фонд «Абай» принял решение провести мероприятие в столице республики – в Астане. Их поддержала гостиница Hilton Garden Inn Astana Hotel, предоставив бальный зал и гостевые номера. Подготовка идет полным ходом, и организаторы искренне надеются распахнуть двери для всех жителей и гостей столицы, которые так же, как и они, выросли на «Словах назидания» великого казахского мыслителя.

«Абайдың қара сөздері», которые все мы читали будучи еще подростками, по прошест­вии лет приобретают для каждого совершенно новое звучание. И самое удивительное, что спустя многие годы, вместившие в себя множество событий, мудрые слова Абая не потеряли своей актуальности.