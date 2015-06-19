Свежий выпуск В честь автора «Кочевников» Марина МИХАЙЛОВА

Поздравление с открытием этой выставки ее организаторам направил министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы. В мероприятии принял участие выдающийся казахстанский поэт, писатель и общественный деятель Олжас Сулейменов. Он рассказал присутствующим, каким ошеломительным спросом в «застойные» годы пользовались книги Ильяса Есенберлина. Его коллеги и друга, чье творчество – уникальная и достоверная, полная драматизма картина многовековой истории казахского народа, анализ и осмысление эпохальных событий как своего времени, так и прошлых веков.

– Я рад, что народ чтит память моего отца – горного инженера, ставшего великим писателем, – сказал на открытии выставки Козыкорпеш Есенберлин.

В экспозиции были представлены личные вещи, наг­рады, книги Ильяса Есенберлина, переданные музею его супругой в 1983 году. А также фото- и видеоматериалы о жизни и творчестве писателя, уникальные тексты рукопи­сей к песням на его стихи «Жас­тар вальсі», «Домбыра» из Государственного архива кинофотодокументов и звукозаписей и Центрального государственного архива.

Празднование столетия одного из самых почитаемых в народе классиков казахской литературы Ильяса Есенберлина проходит под эгидой ЮНЕСКО­. Его называют предвестником Независимости, певцом свободы, явлением в истории и культуре Казахстана. За свою творческую деятельность лауреат Государственной премии создал 17 романов, которые обрели известность как в республике, так и в странах бывшего Союза и дальнем зарубежье. Имя этого писателя еще при жизни стало легендой, и он держит пальму первенства как самый читаемый автор и уважаемый в народе прозаик. Его книги переведены на 30 языков и изданы общим тиражом почти в 9 млн. Благодаря этому о казахском народе, его героической истории и самобытной культуре узнали во многих странах мира.

Критики подчеркивают политический вес и познавательную ценность его произведений, художественную зрелость, огромное знание кочевой цивилизации. А его «Кочевники», «Золотая Орда», «Влюбленные» продолжают будоражить умы и воображение читателей, воздействовать на их национальное самосознание. Вполне закономерно, что первый масштабный национальный кинопроект независимого Казахстана «Кочевник» снят по мотивам эпопеи (романа «Отчаяние») И. Есенберлина. Президент страны Нурсултан Назарбаев сказал о романе: «Центральное место в творчестве Ильяса Есенберлина занимает знаменитая трилогия «Кочевники», которую отличают эпический размах, динамизм действия, живые и неповторимые образы выдающихся деятелей казахской истории, точный и выразительный язык». Сам писатель вспоминал: «Задумал трилогию «Кочевники» я еще в 1945 году. В 1960 году приступил к работе над тремя романами. Причина такой затяжной подготовки проста: исторический материал требует усидчивости».

Память об этом замечательном писателе-патриоте, фронтовике берегут его соотечественники: имя Ильяса Есенберлина носят улицы и школы городов Казахстана. В его родном городе Атбасаре Акмолинской области есть музей, посвященный творчеству Есенберлина, установлена мемориальная доска на доме, где родился писатель. Эта улица также носит его имя. В Алматы в его честь названа школа-гимназия № 25, на доме, где он жил, установлена мемориальная доска, и одна из центральных улиц названа его именем.



