​В честь Дня пожилых людей

Уважение к старшим в казахстанском обществе считается устоявшейся традицией, которая издревле передается из поколения в поколение. Международный день пожилых людей, который ежегодно отмечается в Казахстане 1 октября, позволяет превратить эту традицию в настоящий праздник пристального внимания и любви к старшим, благодаря которым мы живем в мире и согласии.

Во многих семьях и трудовых коллективах пожилых родителей и ветеранов труда в теплые осенние дни окружают заботой и вниманием. Ну а тем, кто в силу разных причин оказался одиноким, государство предоставляет возможность продолжать жизнь в таких медико-социальных учреждениях, как в пригородном селе Коктал.

Для более чем 300 получателей услуг, большинство которых составляют пожилые люди старше 70 лет, созданы все условия для жизни и отдыха, во многом приближенные к домашним. Одной из них, Марфуге Исеновой, в апреле текущего года отметили 102-й день рождения.

– Я всегда с удовольствием приезжаю сюда, чтобы встретиться как с сотрудниками, так и с пожилыми жильцами этого общего для них дома. За 10 лет существования здесь накоплен хороший опыт работы, сложились свои традиции, постоянно видишь уют и порядок, – говорит руководитель столичного управления занятости, труда и социальной защиты Ермек Оспанов.

Не оставляют без внимания жильцов дома престарелых и в трудовых коллективах, где они раньше работали. К примеру, в АО «НК «Казахстан темир жолы» все ветераны-железнодорожники на особом счету.

– По Казахстану в нашей отрасли около 45 тысяч ветеранов, – говорит председатель совета ветеранов КТЖ Берик Айтбеков. – Во всех регионах страны в эти дни организуются встречи с ними, вручаются подарки. В этом медико-социальном учреждении тоже есть наши ветераны. Приехали навес­тить их и вручить им от нашего совета ветеранов два малогабаритных комнатных телевизора.

А депутатам городского маслихата Рамзие Умербае­вой и Алтыншаш Табулдиной было предоставлено почетное право поздравить и благословить на совместное проживание жильцов МСУ Полину Матерову и Александра Пронина. По распоряжению директора дома престарелых Кенжеболата Бапишева «молодоженам» выделена отдельная комната. В ближайшие дни их брак будет узаконен.

Для всех виновников торжества в этот день был организован концерт и праздничный обед, на котором вручены ценные подарки.