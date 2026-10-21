В честь Дня Республики в Астане организуют масштабную праздничную программу

24 октября на 12 площадках во всех шести районах столицы пройдут концерты под открытым небом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт акимата

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Цель праздничных мероприятий — популяризация национальных ценностей, укрепление единства страны и создание праздничного настроения для жителей и гостей столицы.

В районе Алматы концерты пройдут на двух площадках. В 12:00 в жилом массиве «Железнодорожный» выступят Лукпан Жолдасов, Меруерт Бакыт, Ералы Канжыгалы, трио «Алтын», дуэт «Айша бибі» и трио DiEra.

В 15:00 в парке «Жастар» начнется концерт с участием Дидара Мансура, трио «Айлин», Медета Шайкелова, группы «Астана», Парасата Отана и трио «Алтын».

В районе Байконыр в 12:00 праздничный концерт состоится в жилом массиве «Өндіріс». Перед зрителями выступят Фарида Жолдасова, Бауыржан Исаев, Мадина Исламова, Акимхан и Акбота, Даниал Ахметов и трио «Айлин».

В 15:00 концерт начнется в парке «Ататюрк», где выступят Мадина Исламова, Аян Жаймагамбетов, дуэт «Айша бибі», DOS, трио «Алтын» и Мади Кадыров.

В районе Есиль праздничное мероприятие пройдет в 15:00 в жилом массиве «Бағыстан». Здесь выступят Алтыншаш Мукатаева, Фарида Жолдасова, Бауыржан Исаев, трио «DiEra», дуэт «Белес» и трио «Айлин».

В районе Нура концерты состоятся на двух площадках. В 12:00 праздничная программа начнется в сквере «Айғыржал», расположенном в жилом массиве «Үркер». Перед зрителями выступят Турар Толеутай, Айгуль Иманбаева, Дидар Абдыхалык, дуэт «Жарық», Аян Жаймагамбетов и трио «Qazaq Voice».

В 15:00 концерт пройдет в жилом массиве «Жағалау». Среди выступающих — Нурбол Балапанов, дуэт Медет Салыков и Клара Толенбаева, трио «Еркем», Турар Толеутай, Меруерт Бакыт и Аян Жаймагамбетов.

В районе Сарайшык также определены две площадки. В 12:00 в жилом массиве «Промышленный» выступят дуэт Медет Салыков и Клара Толенбаева, Алтыншаш Мукатаева, Нурбол Балапанов, трио «DiEra», Ералы Канжыгалы и трио «Алтын».

В 15:00 в микрорайоне «Отау» состоится концерт с участием Даниала Ахметова, Айгуль Иманбаевой, Акимхана и Акботы, трио Qazaq Voice, Дидара Абдыхалыка и дуэта «Жарық».

В районе Сарыарка праздничные концерты пройдут на нескольких площадках. В 12:00 концерт начнется на площадке Государственного театра танца «Наз» в жилом массиве «Коктал-1». Здесь выступят Аян Жаймагамбетов, Зарина Омарова, Парасат Отан, трио «Еркем», Турар Толеутай и группа «Астана».

В это же время праздничное мероприятие пройдет в сквере «Қорғалжын» жилого массива «Коктал-2». Среди заявленных артистов — Мади Кадыров, Медет Шайкелов, Дидар Мансур, Бауыржан Исаев, трио «Айлин» и дуэт «Белес».

В 15:00 на Городской площади перед зрителями выступят DOS, Лукпан Жолдасов, Зарина Омарова, Ералы Канжыгалы, трио DiEra и Турар Толеутай.