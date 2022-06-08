Свежий выпуск
В честь короля баритонов
Юлия Миленькая

В Казахском национальном театре оперы и балета им. Абая открылся камерный зала имени народного артиста СССР Ермека Серкебаева.

В событии, значимом как для театра, так и для всего классичес­кого музыкального сообщества страны, приняли участие известные оперные певцы и коллеги легендарного баритона – народные артисты СССР Бибигуль Тулегенова и Алибек Днишев.

Безупречное мастерство и высокий артистизм в партии Фигаро в опере «Севильский цирюльник» Джоаккино Россини, которую Ермек Серкебаев исполнял во многих оперных театрах Европы и СССР, принесли ему всенародную славу. Народный артист Украины Дмитрий Гнатюк называл казахского мастера королем баритонов, а народный артист СССР Муслим Магомаев – лучшим Фигаро в Советском Союзе.

Ермек Серкебаев, помимо партий из всемирно известных опер, любил исполнять казахские мелодии, очень бережно относился к национальной народной и академической музыке.

– В молодости Бибигуль Ахметовна и Ереке были недосягаемыми личностями, – отметил на открытии камерного зала народный артист СССР Алибек Днишев. – Помню встречи с Ермеком Бекмухамедовичем – все на него смотрели, как на идола. В свое время я и не думал, что буду вместе с ним работать, петь. А какие истории он рассказывал!

– Да, он интересно умел рассказывать… – добавляет Бибигуль Ахметовна Тулегенова.

– Очень интересно! Его рассказы – кладезь увлекательных фактов о знаковых личностях в нашем искусстве. Бибигуль Ахметовна, а какие были вечера, когда после концертов где-нибудь за рубежом мы все собирались вмес­те, пили чай! – продолжил Алибек Днишев. – Бесценное время я проводил вместе с Вами, дядей Ермеком. Внимательно слушал все, что вы говорили.

Алибек Мусаевич отметил, что Ермек Серкебаев мог быть довольно жестким, был своеобразным человеком. Но при этом справедливым.

– Я постоянно опаздывал. И вот однажды, находясь на гастролях в Америке, он меня так отчитал за это, что опаздывать с тех пор я перестал, – поделился Алибек Днишев. – Но нужно сказать, что с годами дядя Ермек становился мягче...

Все собравшиеся на открытии зала отметили, что Ермек Бекмухамедович был необыкновенным, ярчайшим певцом с великолепным голосом. Он был известен среди ценителей высокой музыкальной культуры всего Советского Союза и любим ими.

– Если бы в те времена не было «железного занавеса» и была возможность, как сейчас, проходить прослушивание в любом театре мира, у Ереке была бы мировая слава! – уверен Алибек Днишев. – Справедливо отметила Бибигуль Ахметовна: такого, как Ереке, не было и нескоро будет.

Алибек Днишев выразил огромную благодарность вдове Ермека Серкебаева – Альфие Байжановой, которая последние десятилетия была рядом, помогала выдающемуся артисту в самый трудный период.

В тот вечер на сцене камерного зала прозвучали любимые произведения и коронные номера маэст­ро в исполнении его учеников – заслуженных деятелей РК Болата Букенова, Кайрата Адилова, ведущих солистов КНАТОБ им. Абая Дулата Токанова, Болата Канагатова.

Отметим, что в 2017 году имя Ермека Серкебаева получил Большой концертный зал Алматинского музыкального колледжа им. П. И. Чайковского по инициативе директора колледжа Биржана Хасангалиева.

Популярное

Все
Сотрудничество между Казахстаном и Китаем выйдет на новый уровень
Чем живут и какие планы строят в холдинге "Байтерек" – интервью с Канатом Шарлапаевым
Что пишут зарубежные СМИ о референдуме в Казахстане
Почему земельный вопрос остается одним из самых проблемных в Казахстане
"Раскачать ситуацию" в Казахстане на фоне референдума не удалось, а хотелось...
«Ярмарка вакансий» для миллениалов
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Без давления на природу
Решение принял народ
Друзей надежных много не бывает!
Политический обозреватель разобрал итоги референдума в Казахстане
Имя поэта – в истории
Представлена книга «Кенесары-хан»
Реорганизоваться или уйти
Реформирование ЖКХ в Казахстане нельзя пускать на самотек
Грубые нарушения при строительстве коммерческого жилья выявили в Атырау
Почему карагандинцы не торопятся создавать ОСИ?
Реформирование ЖКХ в Казахстане нельзя пускать на самотек
Казахстан встал на путь политических реформ
К новым победам
Решить проблему дефицита воды в Казахстане позволит строительство трансказахстанского канала
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
Элитные и обычные школы в Казахстане: проблемный вопрос озвучил сенатор
Казахстан принял решение по поводу российских и белорусских грузоперевозчиков
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики
ООН сменила международное название Турции
Лобовое столкновение по вине пьяного водителя попало на видео в Актюбинской области
Джонни Депп выиграл суд против Эмбер Херд
Быть ли геологическому туризму в Казахстане?
Крупный пожар на территории ТЭЦ близ Актау попал на видео
Казахстан подтвердил готовность к тесному практическому взаимодействию с ОБСЕ
Казахстанской науке нужно признать свои ошибки и двигаться вперед
Карагандинец разбил 9 машин соседей и убил свою мать
В чем заключается значимость предстоящего референдума для казахстанцев, объяснил эксперт
Что происходит с курсом тенге, объяснили в Нацбанке
Агитация Шрёдингера: чем живут соцсети в преддверии референдума в Казахстане
Сплав для телескопов, действующих в космосе, предложил казахстанский школьник
Казахстан стоит на пороге качественно нового этапа своей истории – Бакытжан Темирболат
Что будет, если Китай продаст весь долг США, объяснил эксперт
К чему приводит вольный выпас сайги в Западно-Казахстанской области
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Лев Лещенко получил ИИН в алматинском ЦОНе
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль

Читайте также

Свежий выпуск
К новым победам
Свежий выпуск
Впереди молодежь
Свежий выпуск
Вперед, мотопробег!
Свежий выпуск
Готов к труду и озеленению!

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]