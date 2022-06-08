В честь короля баритонов

В Казахском национальном театре оперы и балета им. Абая открылся камерный зала имени народного артиста СССР Ермека Серкебаева.

В событии, значимом как для театра, так и для всего классичес­кого музыкального сообщества страны, приняли участие известные оперные певцы и коллеги легендарного баритона – народные артисты СССР Бибигуль Тулегенова и Алибек Днишев.

Безупречное мастерство и высокий артистизм в партии Фигаро в опере «Севильский цирюльник» Джоаккино Россини, которую Ермек Серкебаев исполнял во многих оперных театрах Европы и СССР, принесли ему всенародную славу. Народный артист Украины Дмитрий Гнатюк называл казахского мастера королем баритонов, а народный артист СССР Муслим Магомаев – лучшим Фигаро в Советском Союзе.

Ермек Серкебаев, помимо партий из всемирно известных опер, любил исполнять казахские мелодии, очень бережно относился к национальной народной и академической музыке.

– В молодости Бибигуль Ахметовна и Ереке были недосягаемыми личностями, – отметил на открытии камерного зала народный артист СССР Алибек Днишев. – Помню встречи с Ермеком Бекмухамедовичем – все на него смотрели, как на идола. В свое время я и не думал, что буду вместе с ним работать, петь. А какие истории он рассказывал!

– Да, он интересно умел рассказывать… – добавляет Бибигуль Ахметовна Тулегенова.

– Очень интересно! Его рассказы – кладезь увлекательных фактов о знаковых личностях в нашем искусстве. Бибигуль Ахметовна, а какие были вечера, когда после концертов где-нибудь за рубежом мы все собирались вмес­те, пили чай! – продолжил Алибек Днишев. – Бесценное время я проводил вместе с Вами, дядей Ермеком. Внимательно слушал все, что вы говорили.

Алибек Мусаевич отметил, что Ермек Серкебаев мог быть довольно жестким, был своеобразным человеком. Но при этом справедливым.

– Я постоянно опаздывал. И вот однажды, находясь на гастролях в Америке, он меня так отчитал за это, что опаздывать с тех пор я перестал, – поделился Алибек Днишев. – Но нужно сказать, что с годами дядя Ермек становился мягче...

Все собравшиеся на открытии зала отметили, что Ермек Бекмухамедович был необыкновенным, ярчайшим певцом с великолепным голосом. Он был известен среди ценителей высокой музыкальной культуры всего Советского Союза и любим ими.

– Если бы в те времена не было «железного занавеса» и была возможность, как сейчас, проходить прослушивание в любом театре мира, у Ереке была бы мировая слава! – уверен Алибек Днишев. – Справедливо отметила Бибигуль Ахметовна: такого, как Ереке, не было и нескоро будет.

Алибек Днишев выразил огромную благодарность вдове Ермека Серкебаева – Альфие Байжановой, которая последние десятилетия была рядом, помогала выдающемуся артисту в самый трудный период.

В тот вечер на сцене камерного зала прозвучали любимые произведения и коронные номера маэст­ро в исполнении его учеников – заслуженных деятелей РК Болата Букенова, Кайрата Адилова, ведущих солистов КНАТОБ им. Абая Дулата Токанова, Болата Канагатова.

Отметим, что в 2017 году имя Ермека Серкебаева получил Большой концертный зал Алматинского музыкального колледжа им. П. И. Чайковского по инициативе директора колледжа Биржана Хасангалиева.