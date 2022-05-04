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В честь легендарного палуана

В столице стартовал международный турнир по греко-римской борьбе среди юниоров, посвященный памяти Жаксылыка Ушкемпирова, легендарного борца, олимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта СССР, чемпиона мира и Героя Труда Казахстана, которого не стало в августе 2020 года.

На турнир заявились более трехсот спортсменов из разных облас­тей республики, также ожидается участие юных спортсменов из Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана и Ирана. Бороться спортсмены будут в десяти весовых категориях. Соревнования пройдут в соответствии с требованиями Международной федерации «Объединенный мир борьбы» (UWW) во Дворце единоборств им. Ж. Ушкемпирова.

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