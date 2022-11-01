Статьи

В честь лидера «Алаш»

Елена Ульянкина

Новый мурал в Караганде посвящен лидеру партии «Алаш» Алихану Бокейханову.

Мурал с портретом алашординца стал подарком горожанам ко Дню Республики. Его нарисовали по инициативе городского Центра урбанис­тики. Создавая арт-объект, активисты преследовали несколько целей.

Во-первых, они хотели увековечить память о человеке, который посвятил свою жизнь борьбе за свободу и политическую самостоятельность казахского народа. Во-вторых, показать жителям и гостям угольной столицы портрет Алихана Бокейханова, в честь которого переименован один из двух районов Караганды. Девятиэтажка, на которой появился мурал, находится как раз в этом районе (раньше он назывался Октябрьским). И, в-третьих, урбанисты стремились добавить яркости в серый пейзаж города.

Огромную картину на стене создавали карагандинцы Айдар Мунайтбасов и Алмаз Абдыгаликов. Работа заняла у них около недели. Художники использовали качественные фасадные краски, которые должны прослужить не менее десяти лет.

Автор эскиза – старший архитектор Центра урбанис­тики Алексей Волошин. Он изоб­разил Алихана Бокейханова таким, каким мы привыкли его видеть на фотографиях столетней давности, но при этом автор отказался от черно-белой гаммы и добавил желтых, синих и зеленых красок.

– Наш художник рисовал портрет Алихана Бокейханова, опираясь на существующие его фотографии, – комментирует пресс-секретарь Центра урбанистики Караганды Алиса Григорьева-Волконитина. – И добавил одну деталь: на груди лидера партии «Алаш» – орден в виде шанырака. На самом деле такой награды не существует, но это, по идее автора, символ признания зас­луг Бокейханова перед государством и народом.

Мурал сопровождает надпись на казахском языке латинским шрифтом: «Алихан Нурмухамедулы Бокейхан – этнограф, общественный деятель, руководитель партии «Алаш». Ее, отмечают в Центре урбанистики, сделали специаль­но для подрастающего поколения. Случается, что молодежь путает Алихана Бокейханова с Ахметом Байтурсыновым, и мурал поможет избежать таких недоразумений.

Популярное

Все
В Правительстве рассмотрели вопросы заключения меморандума о взаимопонимании с МВФ
Увеличивая число детей, охваченных программой ArtSport, никто не думал о том, что денег на всех не хватит
Более 800 млн тенге задолжал акимат Костанайской области за обучение детей в частных творческих кружках и спортивных секциях
Когда юниорки быстрее
Возвращение, которого ждали
В честь лидера «Алаш»
«Кайрат» проходит дальше
Журналист за колючей проволокой
Сблизит нас «зеленый» водород
Пал рекорд Формулы-1!
Философский взгляд на мир
В режиме открытого доступа
Хранители истории спустились в метро
Масштабная штабная работа
Теперь лидер «Астана»
По пути Абая
Отрицательный... прирост
«Добро» для удобрений
Двери театра вновь открыты!
Чемпионы из Рио-де-Жанейро
Иманбек Зейкенов женился
Дипломат сделал рискованное заявление ТАСС, в котором отметил, что Казах­стан не остановится на принятии Дек­ларации о суверенитете, а добьется полной государственной независимости
Правовой фундамент легитимности государства
Один из полуграмотных работников КГБ прилежно записал: «Кулмагамбетов злобно молчал и антисоветски улыбался»
Бремя и время первых
Декларация для нас стала буревестником грядущих перемен
Водителям "скорой помощи" запретили проезжать на красный и выезжать на встречную полосу
Первый шаг – он трудный самый
Два трупа обнаружили в Актобе: задержаны подозреваемые
Совместное заявление для прессы глав государств Центральной Азии и президента Европейского Совета
Тела двух мужчин обнаружили возле банного комплекса в Актобе
Казахстан празднует День Республики
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту
Курсы валют на 25 октября
Права на земельные участки хотят предоставлять в электронном формате в Казахстане
Аральскую проблематику обсудили сенаторы Казахстана и Узбекистана
Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем Республики
Вопросы сотрудничества обсудили заместители глав правительств Казахстана и Узбекистана
Касым-Жомарт Токаев принял участие в красивой церемонии поднятия флага. Видео
Груженный машинами автовоз опрокинулся в кювет в Костанайской области
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области
Женщину-юриста убили в Алматы
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
Студенты колледжа повесились в Шымкенте
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
Владимир Путин прибыл в Астану
20-летний таксист на арендованном авто распространял наркотики в Астане
В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревают ее бывшего мужа
Около 150 тысяч россиян выехали из Казахстана за две недели
Какие документы подписали Казахстан и Туркменистан по итогам переговоров
Выдворение из Казахстана российского хирурга прокомментировали в МВД
"Пора признать, что система ОСМС провалилась" – депутат Конуров призывает вернуться к государственной медицине
Дело об истязании мужем беременной жены расследует полиция Алматы
Нарастить объемы взаимной торговли до миллиарда долларов договорились Казахстан и Туркменистан
Смертельное ДТП с участием автобуса и ГАЗели произошло в Туркестанской области (видео)
Президент посетил торжественный концерт в честь Дня Республики
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Европейской комиссии
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
Астана попала в Книгу рекордов Гиннесса

Читайте также

Статьи
Масштабная штабная работа
Статьи
Сблизит нас «зеленый» водород
Статьи
Возвращение, которого ждали
Статьи
Теперь лидер «Астана»

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]