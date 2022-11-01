В честь лидера «Алаш»

Новый мурал в Караганде посвящен лидеру партии «Алаш» Алихану Бокейханову.

Мурал с портретом алашординца стал подарком горожанам ко Дню Республики. Его нарисовали по инициативе городского Центра урбанис­тики. Создавая арт-объект, активисты преследовали несколько целей.

Во-первых, они хотели увековечить память о человеке, который посвятил свою жизнь борьбе за свободу и политическую самостоятельность казахского народа. Во-вторых, показать жителям и гостям угольной столицы портрет Алихана Бокейханова, в честь которого переименован один из двух районов Караганды. Девятиэтажка, на которой появился мурал, находится как раз в этом районе (раньше он назывался Октябрьским). И, в-третьих, урбанисты стремились добавить яркости в серый пейзаж города.

Огромную картину на стене создавали карагандинцы Айдар Мунайтбасов и Алмаз Абдыгаликов. Работа заняла у них около недели. Художники использовали качественные фасадные краски, которые должны прослужить не менее десяти лет.

Автор эскиза – старший архитектор Центра урбанис­тики Алексей Волошин. Он изоб­разил Алихана Бокейханова таким, каким мы привыкли его видеть на фотографиях столетней давности, но при этом автор отказался от черно-белой гаммы и добавил желтых, синих и зеленых красок.

– Наш художник рисовал портрет Алихана Бокейханова, опираясь на существующие его фотографии, – комментирует пресс-секретарь Центра урбанистики Караганды Алиса Григорьева-Волконитина. – И добавил одну деталь: на груди лидера партии «Алаш» – орден в виде шанырака. На самом деле такой награды не существует, но это, по идее автора, символ признания зас­луг Бокейханова перед государством и народом.

Мурал сопровождает надпись на казахском языке латинским шрифтом: «Алихан Нурмухамедулы Бокейхан – этнограф, общественный деятель, руководитель партии «Алаш». Ее, отмечают в Центре урбанистики, сделали специаль­но для подрастающего поколения. Случается, что молодежь путает Алихана Бокейханова с Ахметом Байтурсыновым, и мурал поможет избежать таких недоразумений.