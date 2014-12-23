В честь любимой певицы Статьи Татьяна БЕК

Бибигуль Ахметовна отмечает двойной юбилей – свое 85-летие и 65-летие творческой деятельности. Поздравить народную любимицу с этими знаменательными датами приехали ее многочис­ленные друзья и почитатели таланта.



Открывая праздничный концерт, министр культуры и спорта РК Арыс­танбек Мухамедиулы зачитал текст позд­равительного письма от Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.



Глава государства отметил, что Бибигуль Ахметовна – певица мирового класса, оперная звезда первой величины. Многочисленные арии из отечественной и мировой оперной классики в ее исполнении навсегда покорили серд­ца слушателей. Благодаря ей народные песни разных стран и народов обрели новую жизнь. Наш народ гордится ею и по праву называет казахским соловьем, говорится в поздравительном письме Главы государства.



Бибигуль Ахметовну называют народной артисткой не за звания и награды, а потому что она пользуется поистине всенародной любовью. Таланту несравненной Бибигуль Тулегеновой рукоплескали оперные театры Италии и Франции, Польши и Китая, Канады и Швеции, многих других стран. Она пела в сопровождении лучших оркест­ров мира. По решению ЮНЕСКО казахстанская певица вош­ла в число 20 выдающихся женщин XX столетия.



Целый калейдоскоп вокальных образов создала Бибигуль Ахметовна не только в опере, но и в камерной музыке. Как истинный художник каждый раз она подбирала яркие краски и нужные интонации, чтобы сделать образы неповторимыми и вместе с тем понятными слушателю. Особое место в ее творчестве занимают песни народов мира. И какую бы ни исполняла певица – казахскую, грузинскую, армянскую или вьетнамскую – песня не оставляет равнодушными, достигает души слушателей.



На концерте звучали арии из опер отечественных и зарубежных композиторов, народные песни, романсы, инструментальные сочинения. Их представили казахстанские оперные певцы, продолжатели традиций и ученики артистки, лауреаты конкурса Бибигуль Тулегеновой. Лауреат первого – Дана Таласпекова – исполнила арию из оперы "Эрнани" Д. Верди. Талгат Кузембаев – каватину Серке из оперы С. Мухамеджанова "Айсулу". Также в концерте приняли участие симфонический оркестр театра оперы и балета им. Абая под управлением заслуженного деятеля РК Ерболата Ахмедьярова, народный артист РК Мурат Серкебаев, заслуженный деятель РК Сара Ищанова, заслуженная артистка РК Майра Мухамедкызы, заслуженный деятель РК Жамиля Серкебаева, лауреат международных конкурсов Дина Хамзина и многие другие.



Праздничный концерт завершился долгими овациями и морем цветов на сцене в честь любимой Бибигуль Тулегеновой.