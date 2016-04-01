В честь Нургисы Тлендиева состоится концерт в Астане

1 апреля столичный Конгресс-холл примет гала-концерт "Нұр аға", посвященный великому казахстанскому композитору и дирижеру Нургисе Тлендиеву, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны.
Нургиса Тлендиев является автором более 500 авторских произведений. Его произведения стали неотъемлемой частью многих казахских фильмов. Песни и кюи Тлендиева, такие как "Аққу", "Аңсау", "Арман", "Көш керуен", "Махамбет", "Саржайлау", по праву можно считать духовным наследием страны.
В рамках концерта все произведения, написанные автором для народных коллективов, прозвучат в исполнении симфонического оркестра Государственной академической филармонии акимата Астаны. Дирижировать будут Ернар Нуртазин и Берик Батырхан.
Также ожидаются выступления народной артистки СССР Бибигуль Тулегеновой, народных артистов РК Нургали Нусипжанова и Майры Мухамедкызы, заслуженных деятелей РК Айгуль Улкенбаевой, Алтынай Жорабаевой, Айгуль Косановой, Азамата Жылтыргозова, Бибигуль Жанузак, обладателя премии Союза молодежи Казахстана Нургали Турлыбекова, а также лауреатов республиканских и международных конкурсов Айзады Капоновой, Нурбола Балапанова, Шахризады Тыныштык.