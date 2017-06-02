В честь первого министра

В Гвардейском гарнизоне в торжественной обстановке открыли парк, носящий имя первого министра обороны Казахстана, генерала армии, Халық Қаһарманы, Героя Советского Союза Сагадата Нурмагамбетова. По этому случаю в Отар приехали ветераны вооруженных сил, родственники Сагадата Кожахметовича, руководство Министерства обороны РК, зарубежные гости. В торжествах приняли участие военнослужащие в⁄ч 30212, 21450, 82796, жители поселка Гвардейского.

Бюст Халық Қаһарманы и Героя Советского Союза Сагадата Нурмагамбетова в парке «Сағадат саябағы» установлен в день его рождения. Память о славном сыне казахского народа участники церемонии почтили минутой молчания, затем к памятнику возложили цветы.

В бытность в советское время заместителем командующего войсками Среднеазиатского военного округа, а в последующем министром обороны независимого Казахстана Сагадат Кожахметович внес неоценимый вклад в развитие учебного центра в поселке Гвардейском и в процесс подготовки младших специалистов. Память о прекрас­ном и уважаемом человеке живет в сердцах военнослужащих Казахстана.