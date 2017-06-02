В честь первого министра

Свежий выпуск
546
Даурен Садвакасов

В Гвардейском гарнизоне в торжественной обстановке открыли парк, носящий имя первого министра обороны Казахстана, генерала армии, Халық Қаһарманы, Героя Советского Союза Сагадата Нурмагамбетова. По этому случаю в Отар приехали ветераны вооруженных сил, родственники Сагадата Кожахметовича, руководство Министерства обороны РК, зарубежные гости. В торжествах приняли участие военнослужащие в⁄ч 30212, 21450, 82796, жители поселка Гвардейского.

Бюст Халық Қаһарманы и Героя Советского Союза Сагадата Нурмагамбетова в парке «Сағадат саябағы» установлен в день его рождения. Память о славном сыне казахского народа участники церемонии почтили минутой молчания, затем к памятнику возложили цветы.

В бытность в советское время заместителем командующего войсками Среднеазиатского военного округа, а в последующем министром обороны независимого Казахстана Сагадат Кожахметович внес неоценимый вклад в развитие учебного центра в поселке Гвардейском и в процесс подготовки младших специалистов. Память о прекрас­ном и уважаемом человеке живет в сердцах военнослужащих Казахстана.

Популярное

Все
На энергетической безопасности экономить... опасно
Растущее энергопотребление свидетельствует об устойчивом росте экономики
Отбасы банк и акимат области Жетісу запускают жилищную программу для жителей районов и сел
Иностранные гости – о ВИК в Астане: «Это удивительно, невероятно и круто»
«Сам просил»: подростки грозились сбросить ребенка с балкона в Астане
Члены Народного штаба за строительство АЭС провели встречи с жителями Туркестанской области
Президент назначил новых послов Казахстана в ряде стран
Группа общественников побывала на экскурсии в учебном центре Института ядерной физики
ВИК - 2024: определился первый чемпион по қазакша курес
Генсек Всемирной туристcкой организации ООН высоко оценил уровень организации ВИК в Астане
О важности развития казахского языка высказался сенатор Жусип
Вторые сутки разыскивают трехлетнего малыша в области Жетісу
Недостроенные объекты и жилье принимал акимат Жезказгана
По подозрению в коррупции задержан районный аким в Алматинской области
Бектенов доложил президенту о развитии экономики Казахстана
Казахстан получил самый высокий рейтинг в своей истории по шкале Moody's
Стена обрушилась в одной из сельских школ
Наказали за вывоз снега
Вступил в силу закон о запрете госслужащим РК участвовать в азартных играх
Ризабек Айтмухан завоевал золото на чемпионате мира по борьбе
Кайрату Сатыбалды смягчили приговор
Премьер Индии призвал Украину и Россию к переговорам
Рыбалка закончилась трагедией
Казахстанцы собрали 140 млн тенге для впавшего в кому солдата-срочника
Автобус – не вертолет. Местные власти отстранили от работы перевозчика, обвинив его в саботаже
«Лучший педагог»: стартовал прием заявок на конкурс в столице
Тенге незначительно подешевел к доллару за неделю
Масштабный марафон «SARYARQA RUN» пройдет ко Дню Конституции в Астане
Быть или не быть АЭС – решим всей страной
Есть время и возможность подготовить атомщиков
Не использовавшийся по целевому назначению участок в Шымкенте вернули государству
В Великобритании начались испытания РНК-вакцины от рака лёгких
Посвященная наследию кочевников выставка открылась в Астане
Нарколаборатория по производству «синтетики» ликвидирована в Алматинской области
Доля дистанционно работающих казахстанцев остаётся крайне небольшой
Стали известны обладатели государственных грантов в магистратуру
Казахстан приложит все усилия для соблюдения своих обязательств перед ОПЕК
До начала ВИК-2024 остаются считанные дни
Культурная волна набирает силу
Конституционный суд рассмотрел более 7 тыс. обращений

Читайте также

В центре внимания
Спасли мальчика, укушенного осой
Наша промышленность готова к преодолению вызовов
Накрыли подпольную лабораторию

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]