В честь первого председателя Свежий выпуск 518 Олег ТАРАН, Кокшетау

Так была увековечена память первого председателя Акмолинского и Кокшетауского областных судов А. Баймуканова. Он родился в 1895 году в семье рабочего. В 1928–1940 годах работал председателем нескольких районных судов, заместителем председателя Северо-Казахстанского областного суда. В 1940 году был назначен председателем вновь созданного Акмолинского облсуда, а в 1944 году – председателем вновь созданного Кокшетауского областного суда. С 1949 года до выхода на пенсию работал председателем Кокшетаус­кой областной коллегии адвокатов.

Выбор улицы не случаен. Именно здесь находится бывшее здание областного суда, в котором основоположник судебной системы области А. Баймуканов работал в период с 1944 по 1959 год.

О его многолетней деятельности и заслугах был создан документальный фильм, а также изданы книги «Әділет жаршысы» и «Сакен Сейфуллин ашқан Аймақ ауылы».