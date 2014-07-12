В честь писателя Сергея Довлатова назовут улицу в Нью-Йорке

Для того чтобы имя Довлатова официально появилось на городской карте, было собрано более 20 000 подписей жителей Нью-Йорка и других городов мира. Согласно правилам, речь идет не о смене названия улицы, а о добавлении к уже существующим табличкам 63 Drive названия Sergei Dovlatov Way, сообщает moya-planeta.ru.

"Мы поначалу довольно скептически отнеслись к этой идее, посчитав, что в нашем районе почти не осталось людей, которым это имя что-то говорит", - рассказала газете "Коммерсантъ" дочь писателя Катерина Довлатова.

Сначала члены инициативной группы добились от правления дома, где жил писатель, разрешения на установку мемориальной доски. Разрешение долго не давали, ссылаясь на то, что памятная табличка может кого-нибудь покалечить. Все-таки уговорив домовладельцев, члены инициативной группы занялись переименованием целой улицы. По словам инициатора этого мероприятия - финансового аналитика Алексея Рубина - переговоры заняли почти полтора года. В результате, необходимые 20 000 подписей были собраны, в том числе инициативу Рубина поддержали и жители улицы.

Русский писатель и публицист Сергей Довлатов в 1978 году эмигрировал из СССР и поселился в Нью-Йорке, в районе Форест-Хиллз в Квинсе. Вскоре после его переезда рассказы писателя стали печатать в журнале "Нью-Йоркер" (The New Yorker). В 1980 году Довлатов стал одним из создателей русской еженедельной газеты "Новый американец". За 12 лет жизни в эмиграции он издал 12 книг, которые были переведены на большинство европейских языков, а также - японский и китайский. Наиболее известными произведениями писателя стали: "Зона", "Чемодан", "Заповедник" и "Компромисс". Сергея Довлатова называют последним классиком России.