В честь праздника Свежий выпуск 692 Айгуль БИДАНОВА, Семей

Тематические вечера, встречи, концерты и премьеры спектаклей, слет ровесников независимости РК, состязание молодых акынов – вот далеко не полный их перечень. За «круглом столом» представители общественности обсудили тему «Сохранение и укрепление независимости – священный долг каждого гражданина РК».

Для горожан были организованы народные гулянья, состоялась ярмарка сельхозтоваропроизводителей. С участием этнокультурных и молодежных центров в Доме дружбы прошел городской форум «Мәңгілік Ел», фестиваль «Татулық – достықтың киелі бесігі».

В Музее Абая состоялся вечер, посвященный творчеству деятелей партии «Алаш»: «Алаш идеясы – Тәуелсіздік негізі». Праздничный концерт с участием артистов Дворца культуры прошел в Литературно-мемориальном музее Ф. Достоевского. Книжные и художественные выставки изобразительного искусства, творческие конкурсы, тематические вечера продолжат праздничную программу в учреждениях образования и культуры.



