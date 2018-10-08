​В честь славного земляка

Аким района Азамат Тайжанов поздравил аршалынцев и гостей праздника с этим знаменательным событием. Для участия в торжествах приехали внучка акына, профессор Раушан Иманжусуп, поэт Даулеткерей Капулы, гость из Павлодара, ученый Максутхан Бекмурзаев.

Местные таланты подготовили праздничный концерт. Джигиты показали свои удаль, силу и ловкость в спортивных состязаниях – қазақ күресі, поднятии гирь, көкпар, құнан бәйге на 8 км и аламан бәйге на 20 км. Участников соревнований во время захватывающих и динамичных стартов бурно поддерживали многочисленные зрители, задавая настрой на победу.