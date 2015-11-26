​В честь великого поэта

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Чингиз ТАШЕНОВ, Кокшетау

С великой силой и мощью уникального дара Абая зрителей ознакомили мастера сольного пения – заслуженные артистки РК Шолпан Дукумбаева и Газиза Жумекенова, обладатели знака «Мәдениет қайраткері» Мереке Бекмагамбетов и Жанат Есов, лауреат Международного конкурса им. З. Исмагилова Махаббат Мухамеджанова и другие. Их выступления сопровождал оркестр казахских народных инструментов им. К. Кумисбекова под руководством дирижеров Турлыгожы Базарова и Руслана Койшыбаева.

В исполнении солистов прозвучали «Письмо Татьяны» из оперы «Евгений Онегин» в переводе Абая, ария Ажар из оперы Ахмета Жубанова и Латифа Хамиди, песня «Сегіз аяқ», кюй Таттимбета «Саржайляу» и, конечно же, песня «Көзімнің қарасы».

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